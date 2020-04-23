《財星》雜誌列抗疫英雄名單 李文亮、蕾哈娜均登榜

《財星》近日公布全球最偉大的25名抗疫英雄名單，雖然台灣沒有任何人上榜，但包含中國「吹哨人」李文亮醫師、微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）及新加坡總理李顯龍等人都榜上有名。（法新社）

2020-04-23 14:37:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，美國財經雜誌《財星》（Fortune）近日公布全球最偉大的25名抗疫英雄名單，雖然台灣沒有任何人上榜，但包含中國最早揭露疫情的「吹哨人」李文亮醫師、微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）及新加坡總理李顯龍等人都榜上有名，報導被網友轉到PTT後引發熱議，有人質疑榜單大多是捐錢名單，也有人覺得台灣備受外媒肯定卻沒入榜，名單有失公允。

美國財經雜誌《財星》（Fortune）日前公布一份抗疫英雄名單，文中指出，從來沒有哪一種疾病像武漢肺炎一般對全球人類的健康及生計造成巨大威脅，但在抗疫的過程中也出現無數人採取了富含機智、勇氣和同情心的偉大行動，他們也將今年的年度領袖名單歸給其中25位鼓舞人心的英雄，入選人分別來自醫學界、企業界、政府等，有些人甚至犧牲了自己的生命。

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名列榜單第一的就是扮演「吹哨人」的中國醫師李文亮，報導指李文亮不僅第一個站出來吹哨，並遭中國當局迫害，但他在被釋放後又回到第一線持續治療患者，之後更因染疫不幸過世，讓外界給予他崇高的敬意。

名列榜單第二的則是曾任華盛頓州州長的葛瑞格（Chris Gregoire），報導指在西雅圖疫情爆發初期，葛瑞格率先組織遭受重創的西雅圖商業機構，並以科學為基礎進行相關舉措，有效減緩疫情散播。

至於被列為第三名的則是阿里巴巴創辦人馬雲，報導指自疫情爆發以來馬雲捐贈了數千套檢測工具和許多醫療物資，截至4月中已捐出近1800萬個口罩、300萬個測試套件和數千台呼吸機。

其他的知名人物還包含排名第12的新加坡總理李顯龍、排名第10的比爾蓋茲（Bill Gates）、排名第16的知名流行樂歌手蕾哈娜（Rihanna）、排名第20名的德國總理梅克爾等，其中蕾哈娜承諾捐出500萬給遭受疫情影響的家庭，是首批投入大批捐款的名人之一。

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《財星》近日公布全球最偉大的25名抗疫英雄名單，雖然台灣沒有任何人上榜，但包含中國「吹哨人」李文亮醫師、微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）及新加坡總理李顯龍等人都榜上有名。（圖擷自《財星》）

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