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    武漢人氣炸！ 中國疾控中心主任否認曾說「沒有人傳人」

    中國疾病預防控制中心主任高福。（中央社資料照）

    中國疾病預防控制中心主任高福。（中央社資料照）

    2020-04-23 11:08:27

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，中國疾病預防控制中心主任高福曾在疫情爆發初期，聲稱沒有證據證明病毒能夠人傳人。不過，高福最近接受媒體訪問時說，自己從未說過武漢肺炎病毒不存在人傳人現象，這句話讓中國民眾不滿，更讓武漢人憤怒。

    綜合媒體報導，高福20日接受中國《中央電視台》（CCTV）旗下《中國環球電視網》（CGTN）專訪，自己從來沒說過「沒有人傳人的現象」，在任何情況下，科學家都不能夠說不存在人傳人的現象，因為對這個病毒大家都不熟悉，但是它屬于冠狀病毒家族，冠狀病毒總是能夠人傳人。高福在專訪中3度說「Never」，強烈否認說過「沒有人傳人」的現象。

    儘管高福堅稱沒說過「沒有人傳人的現象」，但是權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）曾在1月29日發表過一篇名為〈新型冠狀病毒感染的肺炎在中國武漢的初期傳播動力學〉的論文，高福就是作者之一，論文通過數據分析得出結論：「自2019年12月中旬以來，密切接觸者之間發生了人傳人」。這比起中國官方直到1月20日，才由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山公開「人傳人」的結論早近1個月。高福當時被民間批評「不著急防疫卻先想著發論文」，他曾就此出面辯解。

    高福的說法引發爭議，許多中國網友在微博上認為他在撇清責任，「開始甩鍋了」、「忙著發論文，爭名利，哪管病毒傳不傳染啊」、「那請問有限人傳人誰說的，明明有醫務感染說沒有醫務感染誰說的」、「你還沒下位啊最該下位以示謝罪」、「當時已經有醫護被感染了，還在找什麼證據？洗地一大堆」、「互聯網（網路）是有記憶的，作為國家疾控中心主任，沒有在早期給國人以即時和科學的警示，對不起那一份俸祿」。

    《自由亞洲電台》報導，武漢李先生（匿名）受訪時回憶說，1月23號封城之前，大家都沒有這麼緊張，甚至網路上還有人開玩笑說，全世界都在防疫、中國人都在談武漢肺炎，只有武漢市人不慌，就因為高福說疫情「可控」，沒有把真實情況說出來，讓很多人都放下警戒心。

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