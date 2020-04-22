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武漢肺炎》西班牙蔬果價格大漲 海鮮食品跌5成

超商店員戴口罩在西班牙超市前理貨及運貨。（彭博檔案照）

超商店員戴口罩在西班牙超市前理貨及運貨。（彭博檔案照）

2020-04-22 23:04:43

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎疫情嚴峻，法國當地農夫缺季節性移工，西班牙當地市場橘子漲了近5成，不過因為餐廳關閉海鮮類如大明蝦跌了近5成。

綜合外媒報導，西班牙菜價因疫情期間封城幾乎漲了2到3倍，尤其是新鮮食疏、水果及肉類。西班牙太陽海岸（Costa del Sol）到白色海岸（Costa Blanca）市場價格波動類似，如橘子3月跟去年同期比起來漲了46%，香蕉也漲了12%。

西班牙農委會（COAG）說，柳橙從產地農夫到消費者餐桌途中長了574%，近6倍漲幅。青色花椰菜及磨菇長了3倍，紅蘿蔔、高麗菜及茄子也漲了22%。豬肉則漲了6.5%、蛋漲了3.5%。

餐廳紛紛關閉卻導致某些海鮮類食品跌了近5成，大明蝦從每公斤新台幣1760元至1920元（約55到60歐元）跌到每公斤新台幣1120元（約35歐元）。

法國當地靠近里昂的小鎮農夫米歇爾包爵農（Mickael Bourguignon）則喊缺人。包爵農家從爺爺開始務農，他繼承家族事業擁有120公頃農地，卻因為武漢肺炎歐洲紛紛關閉邊境而缺季節工人。包爵農家從1981年開始轉而種植蔬菜，目前擁有直接銷售超級市場的通路，他們通常依賴波蘭農夫幫忙耕田，現在找不到人。

歐洲聯盟委員會4月初曾呼籲各國在武漢肺炎疫情關閉邊界之際保持基本民生物資生產順暢，包括保持季節性移工在各國間旅行。

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