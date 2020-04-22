疫情肆虐 傳川普飯店要求川普政府寬限繳租時間

美國總統川普在首都華府的川普國際飯店近幾週營收驟降，正在設法縮減開銷，並要求政府寬限租金繳交時間。（圖片來源：Trump International Hotel Washington, D.C.官網）

2020-04-22 20:44:32

〔中央社〕2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，美國總統川普在首都華府的川普國際飯店近幾週營收驟降，正在設法縮減開銷，並要求政府寬限租金繳交時間。

武漢肺炎疫情衝擊飯店業者，美國各州政府發布居家防疫令，鼓勵民眾待在家中，避免非必要旅行。

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川普集團（The Trump Organization）擁有並經營的川普國際飯店（Trump International Hotel）共有263間客房，這個集團目前由川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和次子艾瑞克．川普（Eric Trump）領導。

「紐約時報」（The New York Times）報導，這家飯店位於產權屬於美國聯邦政府的建築物中，每個月必須繳交26.8萬美元左右（約新台幣804萬元）的租金給總務署（General Services Administration）。

川普集團告訴紐約時報，已提出延後繳交租金的要求。

川普集團執行副總裁艾瑞克．川普表示，集團正爭取其他聯邦租客可能享有的救濟措施。

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