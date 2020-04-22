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武漢肺炎》獲14億口罩不領情？崔天凱：仍懷疑中國散病毒

中國駐美大使崔天凱（見圖）表示，美國人最關心自己的日常生活，他不認為美國人希望中國成為美國政治的中心議題。（資料照）

中國駐美大使崔天凱（見圖）表示，美國人最關心自己的日常生活，他不認為美國人希望中國成為美國政治的中心議題。（資料照）

2020-04-22 23:29:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情在全球仍未趨緩，而美、中兩國仍對新冠病毒的起源僵持不下；中國駐美大使崔天凱在美國時間昨（21）日參加彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）時受訪表示，截至17日中國已向美國提供了14億片口罩，但美方仍是「逢中必反」，他十分擔憂中美雙方的未來。

崔天凱強調，在疫情最嚴峻的時候，中美兩國應是「聯手抗疫」一起走過難關。但被問及目前中美雙方是否暫時達成共識時，崔天凱說，「一些政客只熱衷於推進污名化和無端指責，一些媒體人則熱衷於臆測和散布謠言」，他十分擔心在目前的政治氛圍中，因美國不斷指責中國有意散播新冠病毒，將導致兩國關係陷入膠著。

崔天凱表示，美國當前的輿論出現「逢中必反」的現象，除懷疑中國散播病毒，也有人指稱中方藉疫情想謀求地緣政治利益等；他說，中國走的道有自身國情的考量，也沒有要挑戰或取代美國做為發展的目的，「我們對自身在經濟、軍事、科技等諸多方面與美國存在的差距有清醒的認識」。

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