武漢肺炎》川普的希望！德國批准疫苗「BNT162」人體試驗

由德國生技公司「BioNTech」與美國龍頭藥廠「輝瑞（Pfizer）」針對武漢肺炎（Covid-19）所合作研發的潛在疫苗「BNT162」，已獲德國當局批准進行人體試驗。圖為疫苗示意圖，非「BNT162」。（路透）

2020-04-22 21:16:25

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武漢肺炎》輝瑞藥物現重大突破 川普：非常有希望

〔即時新聞／綜合報導〕川普的希望！由德國生技公司「BioNTech」與美國龍頭藥廠「輝瑞（Pfizer）」合作針對武漢肺炎病毒（Covid-19）所研發的潛在疫苗「BNT162」，已獲德國當局批准進行人體試驗，該試驗將首先在德國進行，這同時也是全球首次針對該病毒的臨床試驗。

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根據《衛報》報導，德國聯邦疫苗研究機構（Paul-Ehrlich-Institut）今宣布，已批准了針對武漢肺炎病毒（Covid-19）的候選疫苗「BNT162」的臨床試驗。

此次試驗共有200名受試者參與，將接種由德國生技公司「BioNTech」所研發的「BNT162」。第一批受試者年齡均介於18至55歲，身體狀況健康，第二階段將會併入武漢肺炎疾病的高風險族群接受試驗。

德國生技公司BioNTech表示，候選疫苗「BNT162」是與美國龍頭藥廠「輝瑞（Pfizer）」合作研發。另外，「BNT162」經美國當局監管機關批准後，也將會在美國進行人體試驗。

根據本報日前報導，製藥大廠輝瑞首席科學長Mikael Dolsten（Pfizer）本月9日曾向媒體透露，目前已確定了1種能夠有效抑制武漢肺炎病毒的先進藥物，正籌備進行臨床試驗，另外也正與德國生技公司BioNTech合作開發武漢病毒疫苗，按計畫將在4月底進行人體試驗。

對於輝瑞最新的藥物進展，川普亦在白宮記者會上給予表揚，稱該藥物療法非常具有希望，或能防止疫情再惡化。川普表示，目前有19種療法正經由美國食品藥品監督管理局（FDA）加速進行測試，以及另外26項積極策畫中的臨床試驗。

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圖為研發「BNT162」疫苗的德國生技公司BioNTech。（歐新社）

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