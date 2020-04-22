火辣女模參加「枕頭挑戰」 渾圓雪乳彈出讓網友暴動

泰國女模特兒「YingGy-Ponjuree」參加枕頭挑戰，讓網友們暴動了。（圖取自「YingGy-Ponjuree」臉書粉專）

2020-04-22 20:00:29

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒全球，多國民眾配合政府防疫政策在家隔離不外出，在網路上興起「枕頭挑戰」，泰國1位女模在進行該挑戰時，不慎讓自己的雪乳呈現在鏡頭前，讓網友群起暴動。

近期世界各地不少隔離在家的女網友在臉書（Facebook）、Instagram、推特（Twitter）發起「#pillowchallenge‬」（枕頭挑戰），挑戰者在拍照時僅用枕頭擋住自己的軀體，並在腰部繫上1條皮帶，乍看之下就像穿著1件連身洋裝，目前這個挑戰活動已紅遍世界各地。

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泰國1名女模特兒「YingGy-Ponjuree」20日晚間9點27分，在個人臉書粉絲專頁貼出自己參加該活動的照片，當中能見她清秀的臉龐俯視地面，右手撩起頭髮露出耳朵，身軀被1個大白色枕頭擋著，腰間繫了1條名牌黑色皮帶，但她右後方的鏡子反射出正面看不到的景象，她渾圓的雪乳被一覽無遺。

不少外國網友看見此景，都感到大飽眼福，相繼留言指出「我蠻感謝那面鏡子」、「這真的太Hot了，1張照片看了30分鐘以上」、「魔鏡果然知道大家想看什麼」、「這個身材太好了」、「疫情隔離中的小確幸」、「穿這麼少，會不會感冒啊」、「天使臉龐，魔鬼般的身材」。

「YingGy-Ponjuree」臉書全文

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