武漢肺炎》追究WHO拖延通報疫情 澳洲總理：比照武器調查辦理

澳洲總理莫里森建議，調查世界衛生組織拖延通報疫情的監察人員，應比照武器調查員的授權級別。 圖為莫里森4月在澳洲記者會上發表講話。（彭博檔案照）

2020-04-22 18:30:32

〔中央社〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）建議，在調查世界衛生組織（WHO）拖延通報疫情的過程中，參與的監察人員所享有的調查權，應該要比照武器調查員的授權級別。

澳洲廣播公司（ABC）報導，莫里森近日向美國總統川普（Donald Trump）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等多個國家領導人提出有關建議。

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報導指川普、梅克爾和馬克宏「大致上同意」澳洲的建議。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球確診病例已超過250萬例，病故人數逾17萬人；而澳洲政府最希望了解的是WHO當初拖延通報疫情的原因。

引起國際社會關注的是，WHO當初是否為了配合中國隱匿疫情，所以才拖到3月11日才宣布全球疫情爆發。而澳洲政府則早在兩星期之前，就已經先行宣布疫情爆發。

澳洲政府主張，國際監察人員應該享有全面接觸所有相關醫療數據和資料的權力。

報導又提到，由於改革WHO將會涉及重重障礙，因此澳洲政府相信，最佳辦法可能是另組一個全新的世界衛生監察管理機構。

澳洲人報（The Australian）指出，「武器調查員」授權級別的監察員最主要的特點，是毋須接受被調查國家的邀請，就有權進入有關國家展開調查。有別於WHO現有的監察機制，是要被調查國先提出邀請，之後監察員才有可能獲授權進入當地展開調查。

另外澳洲人報也指出，在野工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，他支持莫里森的建議，認同國際監察人員應該享有全面接觸所有相關醫療數據和資料的權力。不過，艾班尼斯同時認為，要中國容許「武器調查員」級別的監察員進入調查，可能性實在讓人存疑。

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