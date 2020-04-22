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台女星國朝人打噴嚏 被控危害他人生命安全

新加坡為防止武漢肺炎疫情擴散實施阻斷措施，卻傳出有台灣女子在烏節路商場與人吵架，還故意朝對方打噴嚏，要人閉嘴，被控騷擾他人與魯莽行為危害他人生命安全罪，29日由法院審理。圖為新加坡一處市場門前，路人全都戴上口罩防疫。（法新社）

新加坡為防止武漢肺炎疫情擴散實施阻斷措施，卻傳出有台灣女子在烏節路商場與人吵架，還故意朝對方打噴嚏，要人閉嘴，被控騷擾他人與魯莽行為危害他人生命安全罪，29日由法院審理。圖為新加坡一處市場門前，路人全都戴上口罩防疫。（法新社）

2020-04-22 18:53:28

〔中央社〕新加坡為防止武漢肺炎擴散實施阻斷措施防疫，卻傳出一名台灣女子在烏節路商場與人吵架，涉嫌侮辱他人，還故意朝對方打噴嚏，要人閉嘴。

新加坡媒體聯合晚報今天在頭版報導，這名來自台灣的女子孫姿燕（譯音）12日在烏節路商圈商場ION Orchard涉嫌侮辱一名女子。

報導指出，孫姿燕被控騷擾他人與魯莽行為危害他人生命安全罪。全案29日由法院審理。

另外，星媒報導，這名女子曾於去年6月間從公寓內向樓下丟擲地球儀、吸塵器、玻璃瓶與鉛筆。

新加坡從4月7日起到5月4日實施為期28天的阻斷措施（Circuit Breaker），以減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情散播，總理李顯龍昨天再宣布延長阻斷措施一個月到6月1日止。

新加坡要求阻斷措施期間避免外出，儘量留在家裡，如非不得已外出，活動範圍最好限制在住家附近鄰里社區，把握快去快回原則，減少逗留時間。（編輯：林憬屏）

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