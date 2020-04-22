武漢肺炎》人類封城禁足關在家 威尼斯「水母」悠閒現身運河

武漢肺炎疫情衝擊下，水都威尼斯因遊客減少、運河船隻數量大減，水質明顯轉好，河中魚群清楚可見，此外也被人目擊到「水母」在運河中悠閒逛大街的景像。（圖擷自Twitter）

2020-04-22 16:09:04

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，各國紛紛祭出封城或禁足令，在人類活動趨緩下，反令野生動物獲得喘息空間，義大利因疫情祭出封城措施，知名觀光勝地水都威尼斯因遊客減少、運河船隻數量大減，水質明顯轉好，河中魚群清楚可見，此外也被當地的生物學家曼戈尼（Andrea Mangoni）目擊到「水母」在運河中悠閒逛大街的景像。

綜合媒體報導，當地的生物學家曼戈尼（Andrea Mangoni）13日在Instagram上發表一段水母在威尼斯運河中悠游的影片，他寫道「由於沒有船，威尼斯的運河格外平靜」，並說因水質清澈，「使水母像是直接穿過建築物般，令人難以置信」。他向外媒表示影片拍攝地點鄰近過去人來人往的聖馬可廣場，而水母距離水面僅有幾英寸，他無須透過任何儀器，就可在市中心直接觀察，另外還拍到許多水下生物。

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而波隆納大學兼任教授林納第（Attilio Rinaldi）和波蘭格但斯克大學海洋學專家曼科（Maciej Manko）指出，影片裡的生物是桶水母（Rhizostoma Pulmo），在上亞德里亞海非常常見，可在自然水道輕鬆通行，確實可能隨著潮流進入威尼斯運河。

旅遊勝地威尼斯每年均有大量遊客造訪當地，大量的水上活動加上天氣因素，導致運河的河水一直都是混濁狀態，水質也不甚良好，在義大利政府實施嚴格的封鎖政策後，威尼斯的水道中的混濁物質已經沉澱到底部，環境汙染、水質狀況好轉，也開始出現魚群在水中悠游，海鳥也棲息於岸上。

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