武漢肺炎》中國醫師染疫「面目全黑」 網見影片：白了不少！

網路上日傳流傳2張對比照片，宣稱是中國武漢市中心醫院醫師易凡確診武肺，經3個月治療救回，但「面目全黑」的模樣，難以辨認是同1人。中國媒體《央視》近日播出採訪易凡的影片，中國網友直呼「白了不少，早日康復」。（圖翻攝自《央視新聞》影片）

2020-04-22 10:20:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，網路上日前傳流傳2張對比照片，宣稱是中國武漢市中心醫院醫師易凡確診重症，經3個月治療救回，但「面目全黑」的模樣，難以辨認是同1人。中國媒體《央視》近日播出採訪易凡的影片，中國網友直呼「白了不少，早日康復」。

《央視》問到恢復情況，易凡表示，在床上運動基本上跟正常差不多，可能下地活動還差了一點，呼吸基本上順暢，所有管道已被撤掉、也無輸液，就是口服藥、每天物治師、復健醫師會去幫做復健，已可下來慢慢於床邊走動，不過體力尚未完全復原。

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易凡告訴《央視》，在他醒的初期，對自己的病有一定了解後，「心理的恐懼還是有的」，那時經常做噩夢，所幸在旁人給予安慰，才慢慢度過那幾天，同時也進行心理治療。

《央視》報導，易凡表示，很多人問他出院後最想做的事，他說他想去北京，感謝照顧他的那些人，以及目前在他身邊協助的人。

《央視》指出，易凡提及，就自身經歷而言，武肺特別在早期傳染性很強，提醒治療要提前別拖，因拖到最後可能輕症變重症，「我可能就是拖了一點點」，早期治療不夠積極。

中國網友回應，「看臉色慢慢開始恢復了」、「白了不少，但說話還不大順」、「怎麼感覺像是開了美肌」、「劫後重生」、「把全部的祝福給你的健康」。

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近日網路流傳易凡前後對比截圖。（圖翻攝自微博）

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