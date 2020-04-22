為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》中國醫師染疫「面目全黑」 網見影片：白了不少！

網路上日傳流傳2張對比照片，宣稱是中國武漢市中心醫院醫師易凡確診武肺，經3個月治療救回，但「面目全黑」的模樣，難以辨認是同1人。中國媒體《央視》近日播出採訪易凡的影片，中國網友直呼「白了不少，早日康復」。（圖翻攝自《央視新聞》影片）

網路上日傳流傳2張對比照片，宣稱是中國武漢市中心醫院醫師易凡確診武肺，經3個月治療救回，但「面目全黑」的模樣，難以辨認是同1人。中國媒體《央視》近日播出採訪易凡的影片，中國網友直呼「白了不少，早日康復」。（圖翻攝自《央視新聞》影片）

2020-04-22 10:20:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，網路上日前傳流傳2張對比照片，宣稱是中國武漢市中心醫院醫師易凡確診重症，經3個月治療救回，但「面目全黑」的模樣，難以辨認是同1人。中國媒體《央視》近日播出採訪易凡的影片，中國網友直呼「白了不少，早日康復」。

《央視》問到恢復情況，易凡表示，在床上運動基本上跟正常差不多，可能下地活動還差了一點，呼吸基本上順暢，所有管道已被撤掉、也無輸液，就是口服藥、每天物治師、復健醫師會去幫做復健，已可下來慢慢於床邊走動，不過體力尚未完全復原。

易凡告訴《央視》，在他醒的初期，對自己的病有一定了解後，「心理的恐懼還是有的」，那時經常做噩夢，所幸在旁人給予安慰，才慢慢度過那幾天，同時也進行心理治療。

《央視》報導，易凡表示，很多人問他出院後最想做的事，他說他想去北京，感謝照顧他的那些人，以及目前在他身邊協助的人。

《央視》指出，易凡提及，就自身經歷而言，武肺特別在早期傳染性很強，提醒治療要提前別拖，因拖到最後可能輕症變重症，「我可能就是拖了一點點」，早期治療不夠積極。

中國網友回應，「看臉色慢慢開始恢復了」、「白了不少，但說話還不大順」、「怎麼感覺像是開了美肌」、「劫後重生」、「把全部的祝福給你的健康」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

近日網路流傳易凡前後對比截圖。（圖翻攝自微博）

近日網路流傳易凡前後對比截圖。（圖翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》搶救重症病患自身難保！中國天津41歲醫師確診
2020-02-28 18:03

武漢肺炎》搶救重症病患自身難保！中國天津41歲醫師確診
武漢肺炎》中國醫護接連殞落 湖北再添1醫染病辭世
2020-02-24 06:05

武漢肺炎》中國醫護接連殞落 湖北再添1醫染病辭世
高息低波成新寵 新興短高5月首登場

高息低波成新寵 新興短高5月首登場
武漢肺炎》火化前未見到李文亮遺體 李母思子泣不成聲
2020-02-08 06:20

武漢肺炎》火化前未見到李文亮遺體 李母思子泣不成聲
武漢肺炎》狀況外！病患沒報接觸史 美女一線醫師籲誠實
2020-02-07 19:20

武漢肺炎》狀況外！病患沒報接觸史 美女一線醫師籲誠實
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
國際今日熱門
2020-04-21 23:59

武漢肺炎》台灣累計425例！全球確診破250萬 死亡逾17萬

2020-04-21 12:11

中國隱匿疫情有目的？白宮官員：為搶先研發疫苗發大財

2020-04-21 11:29

影片曝光！肺炎逼停人類活動 野生袋鼠大白天悠哉逛市區 影片

2020-04-21 12:24

菲律賓病毒篩檢所驚傳43人染疫 影響檢驗能量

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播