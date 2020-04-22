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軍情動態》疫情使部份供應鏈中斷 F-35戰機生產遭拖延

F-35部份供應鏈受肺炎疫情影響出現中斷狀況，導致F-35生產速度下降。（路透）

F-35部份供應鏈受肺炎疫情影響出現中斷狀況，導致F-35生產速度下降。（路透）

2020-04-22 10:08:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情在美國境內不斷蔓延，就連美軍現役匿蹤戰機F-35的生產供應鏈也被影響，已有部份供應鏈出現中斷狀況，進而導致F-35生產速度下降。

根據美國《USNI News》報導，F-35的生產廠商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）表示，由於美國境內與國際間的防疫封鎖措施，使得部份供應鏈中斷，武漢肺炎疫情正使F-35的生產速度減慢，但這並不影響美軍的戰備狀態。

洛馬公司執行長休森（Marillyn Hewson）表示，目前在疫情影響之下，洛馬公司降低2020年的預估銷售額，主要是受到航空業務領域的生產及供應鏈活動近期受疫情影響而放緩。

洛馬公司財務長波森雷德（Ken Possenriede）指出，洛馬有幾個項目的供應鏈中斷，但F-35的生產供應鏈引起廣大關注，F-35的零件供應商有許多是中小企業，雖然都在努力維持生產線運轉，但社交距離、勞工健康問題都是會影響供應鏈的問題之一。波森雷德強調，未來幾個月將會是供應鏈中斷的高峰，在目前的困難時期，洛馬公司也正在積極協助供應商。

除了航空產品生產之外，洛馬公司的太空及飛彈系統較不容易受到疫情影響，波森雷德表示，這兩種項目主要是生產週期長，可以忍受長達數個月的停工，同時也可以進行遠程作業或是在工廠將員工錯開時間上班。休森強調，就長遠來看，因為武漢肺炎疫情造成的生產中斷，並不會導致長期的財務及生產問題。

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