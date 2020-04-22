美國防部訂購300萬口罩應急 要夏季才能全數到貨...

美國國防部訂購300萬副口罩，但到五月底前僅能有不到100萬副口罩能到貨。（法新社）

2020-04-22 09:24:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情在美國境內不斷蔓延，美軍也深受其害，美國國防部為防疫需求，已為現役軍人及文職人員訂購300萬副口罩，不過大多數口罩恐怕要等到今年夏季才會到貨。

根據軍事網站《Military.com》報導，國防部採購部門副部長洛德（Ellen Lord）表示，國防部已訂購300萬副口罩，不過洛德並沒有給出大部份訂單的交付時間表，僅表示本月底預計交付約13萬5000副口罩，到5月底再交付58萬副，如此一來，剩下的200多萬副口罩恐怕要到今年夏季才能到貨。

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美國國防部長艾斯培（Mark Esper）曾在本月5日發出備忘錄，要求國防部所有軍職及文職人員在無法保持社交距離時戴上口罩，但由於口罩資源短缺，許多人不得不自製布口罩應急。洛德日前在國防部遠端會議指出，國防部已啟用《國防生產法》，要求3M等3家公司簽訂1億3300萬美元（約新台幣39億）的N95口罩生產合約，每個月將會有1300萬副的產能。

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