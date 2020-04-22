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澳洲要國際調查疫情起源 中國暴怒嗆：配合美國搞宣傳戰

杜登17日接受媒體訪問時表示，中國政府應該更加公開透明，他們有義務回答相關問題並提供資訊，讓人們明白疫情到底是如何發生的。（歐新社資料照）

杜登17日接受媒體訪問時表示，中國政府應該更加公開透明，他們有義務回答相關問題並提供資訊，讓人們明白疫情到底是如何發生的。（歐新社資料照）

2020-04-22 10:03:41

〔即時新聞／綜合報導〕感染武漢肺炎後康復的澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）17日表示，中國政府有義務解釋疫情到底是如何發生的，應該要接受國際社會調查，並且有責任要解釋清楚。中國駐澳洲大使館21日稱杜登的評論顯然收到美國的一些「指示」，追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊。

綜合媒體報導，杜登17日接受媒體訪問時表示，中國政府應該更加公開透明，他們有義務回答相關問題並提供資訊，讓人們明白疫情到底是如何發生的。他強調，有鑑於全球在疫情下遭受到的生命財產損失，這樣的要求並不過分；這不是針對中國人，而是針對中國共產黨的所作所為。

對此，中國駐澳洲大使館發言人21日時回覆中國官媒《環球時報》問題時指出，杜登顯然收到華盛頓的一些「指示」，澳洲某些政客近來熱衷於鸚鵡學舌，追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊，這進一步暴露了他們的偏執和無知，也充分展露了他們聽命於人、缺乏獨立的悲哀。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）22日受訪時指出，中國外交部的批評毫無根據沒有道理，杜登、總理和其他政府官員，是在捍衛澳洲的國家利益，這就是他們將繼續做的事情。佛萊登柏格強調，這項爭端不會影響澳洲的經濟政策，他們將與中國保持良好的經濟關係。

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澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）22日則回擊中國說，中方的批評「毫無根據，沒有道理」。（歐新社資料照）

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）22日則回擊中國說，中方的批評「毫無根據，沒有道理」。（歐新社資料照）

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