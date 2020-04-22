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    武漢肺炎》女性領導者防疫較成功 外媒列4點分析

    總統蔡英文。（資料照）

    總統蔡英文。（資料照）

    2020-04-22 10:07:08

    〔即時新聞／綜合報導〕日前美國《富比士》雜誌在官網刊文，列出多名女性領導者在對抗新型冠狀病毒疾病有傑出表現，而我國總統蔡英文名列其中。《BBC中文網》進一步撰文分析，為何女性領導人處理武漢肺炎疫情更成功。

    《BBC中文網》撰文探討為何女性領導人處理武漢肺炎疫情較為成功，並歸納出4點原因，首先是「反應早」，冰島1月底就禁止20人以上的聚會，台灣一開始就成立疫情控制中心。其次是「多樣性」，聯合國基金會婦女和女童3D項目的執行董事古普塔（Dr Geeta Rao Gupta）分析，有女性的決策層可以體現男女不同觀點，與否定科學、虛張聲勢男性領導風格有強烈對比。

    報導表示，倫敦國王學院全球女性領導力研究所的主任坎貝爾（Rosie Campbell）指出，男性領導人較容易落入自戀與過度競爭。第三是「艱難決定」，報導以德國總理梅克爾為例，很早就承認武漢肺炎會有嚴重威脅，並採取相應措施，男性領導者則容易受到民粹影響，不願負擔高額的政治代價。最後是「更好的決策」，古普塔認為，更多的女性擔任領導地位，能夠改善決策，因為決策將會與社會更多層面相關，而不只是單一層面。

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