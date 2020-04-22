北韓官媒披露金正恩消息 傳中國醫療團隨時待命

北韓領導人金正恩。（法新社）

2020-04-22 06:19:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）21日報導北韓最高領導人金正恩動心臟手術後命危消息，引發關注，各種傳聞瘋傳之際，北韓官媒21日報導了金正恩的相關消息，但未公布照片。

金正恩在11日現身北韓朝鮮勞動黨中央政治局會議後，15日卻罕見缺席北韓前領導人金日成誕辰紀念日「太陽節」，為金正恩2012年掌權以來首度缺席，當時就已引發揣測。

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由脫北者經營的南韓網路媒體《每日北韓》21日報導，金正恩12日在平安北道香山郡妙香山附近、專為金氏家族治病的香山治療所動心臟手術，目前正在當地香山別墅接受專業照料，醫師團隊多數在評估金正恩術後狀況穩定後離去。CNN報導則指出，金正恩動心臟手術後命危，美方正密切關注此事，並商討應變計畫。對此中國外交部稱不知此消息何來；南韓青瓦台高層也表示，沒跡象顯示金正恩健康有恙。

在金正恩病危消息瘋傳之際，北韓官煤《朝中社》21日簡短報導了金正恩的消息，指金正恩向國家有貢獻者送上生日禮物，但僅文字敘述，沒有照片，也未回應病危傳聞。

《自由亞洲電台》報導，有商界消息人士透露，從多個管道了解到金正恩無恙。為了確保金正恩的健康狀況，中國一個醫療團隊隨時待命，若病情真的危險，中國會派機把他接過去。而中國為防止政變，在北韓有幾千個特工在保護金正恩，若金正恩病故，中國也會馬上扶植人選出来。

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