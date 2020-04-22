為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台贈奧地利30萬片口罩 官員致謝

    2020-04-22 02:19:02

    〔中央社〕台灣剛啟動的第二波口罩援外行動，以中東歐國家為主要對象，其中30萬片日前運抵奧地利，奧國官員和醫院對台灣協助抗疫表示謝意。

    台灣捐贈奧地利史泰爾馬克（Steiermark）邦政府15萬片口罩，捐贈儀式今天在首府格拉茨（Graz）舉行，幫忙牽線的國際監察組織（International Ombudsman Institute）秘書長暨奧地利監察使艾蒙（Werner Amon）到場觀禮。

    史泰爾馬克邦教育、社會、健康暨看護廳廳長伯格納-史特勞斯（Juliane Bogner-Strauss）致詞時，感謝台灣協助對抗疫情。

    奧地利規模最大的醫院維也納綜合醫院（Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien，簡稱AKH）獲贈10萬片口罩，捐贈儀式昨天舉行，由院長維茲林格（Herwig Wetzlinger）代表接受，維茲林格和維也納市府官員對台灣協助抗疫也表示感謝。

    到場觀禮的奧地利全國醫師公會會長史克瑞茲（Thomas Szekeres）表示，抗疫需要所有人通力合作，他呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣。

    此外，奧地利的天主教聖文生（Vinzenz）醫院集團也將獲贈5萬片口罩。

    駐奧地利代表史亞平表示，台灣到目前為止已捐贈近2000萬個口罩給世界各國，凸顯「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）精神，台灣樂於與奧地利分享抗疫經驗，合作研發檢測試劑和疫苗。（編輯：陳政一）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-27 11:49

    泰國反政府抗議延燒多日 一改風格發起「哈姆太郎」示威

    2020-07-27 14:02

    中國洪災保江浙棄安徽 「主動潰堤」害3千年古鎮慘淹引網民罵翻

    2020-07-27 11:16

    軍情動態》真的熱到爆！伊拉克巴格達彈藥庫 深夜連傳巨響

    2020-07-27 13:21

    德州疫情未止再受颶風襲擊 美墨圍牆被強風倒塌

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播