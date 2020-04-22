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中國馬來西亞船隻對峙 美兩軍艦赴南海執行任務

美軍兩棲突擊艦「美利堅號」馳援。（圖擷自美國海軍）

美軍兩棲突擊艦「美利堅號」馳援。（圖擷自美國海軍）

2020-04-22 00:29:02

〔中央社〕美國海軍今天表示，兩艘美國軍艦派赴南海執行任務，3名區域安全消息人士透露，那兩艘軍艦所處位置是在中國和馬來西亞船隻發生對峙的水域附近。

路透社報導，中國探勘船「海洋地質8號」，上週被發現在馬來西亞國家石油公司（Petronas）一艘探勘船活動範圍附近進行調查。幾個月前，這艘中國船隻也曾在越南外海進行類似活動。

美國國務院18日呼籲中國停止在南海的「霸凌行為」，對這類挑釁行動表達關切，並表示北京當局的挑釁行為對該海域的油氣開發構成威脅。

美國國務院說，中國利用該地區國家專心應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行的時刻「威脅鄰國」。

中國否認有關對峙的報導，堅稱海洋地質8號是在執行正常作業。

美國印太司令部女發言人史威格曼（Nicole Schwegman）今天表示，美國海軍的「美利堅號」（USS America）兩棲攻擊艦和「邦克山號」（USS Bunker Hill）導向飛彈巡洋艦已奉命前往南海執行任務。

史威格曼透過電郵告訴路透社：「我們持續現身南海執行任務，致力促進航行及飛越自由，以及維繫印太區域安全與繁榮的國際原則。」

「美方支持我們的盟友和夥伴，為確保自身經濟利益所做出的努力。」

美利堅號遠征打擊群司令、海軍少將凱徹（Fred Kacher）告訴路透社，他的部隊本週曾在南海與中國海軍有過互動。凱徹在艦上透過電話受訪表示：「我們跟他們的所有互動，持續是安全且專業的。」

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