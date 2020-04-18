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恐引發南海新風暴！ 中國新設西沙、南沙「市轄區」

中國國務院民政部今（18日）發出公告，稱國務院近日批准，海南省三沙市設立西沙區、南沙區兩個「市轄區」。圖為南海美濟礁，實際上為中方控制。（路透檔案照）

中國國務院民政部今（18日）發出公告，稱國務院近日批准，海南省三沙市設立西沙區、南沙區兩個「市轄區」。圖為南海美濟礁，實際上為中方控制。（路透檔案照）

2020-04-18 21:43:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國對南海主權的聲索，引起東南亞各國不滿，沒想到中國國務院民政部今（18日）發出公告，稱國務院近日批准，海南省三沙市設立西沙區、南沙區兩個「市轄區」。由於多數國家都不承認中國所稱的南海主權，中國宣布新設兩個「市轄區」恐怕會引發新一輪南海風暴。

中國國務院民政部發出公告指出，三沙市西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，代管中沙群島的島礁及其海域，西沙區人民政府駐永興島；三沙市南沙區管轄南沙群島的島礁及其海域，南沙區人民政府駐永暑礁​​。

2012年7月24日，中國宣佈成立三沙市，屬海南省管轄地級市，市政府駐地西沙永興島。管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島島礁及其海域，總面積200多萬平方公里，當時這舉動就引發越南外交抗議和越南國內排華行動。

而越南常駐聯合國代表團今天3月30日曾向聯合國遞交照會，反對中國的南海主權主張，重申對西沙和南沙群島擁有主權，同時重申對根據《聯合國海洋法公約》確定的海域擁有主權、主權權利和管轄權。

另外，荷蘭海牙常設仲裁法院在2016年，就菲律賓提出的南海主權仲裁案作出裁定，否定了中國「九段線」的歷史權利；但中國拒絕承認國際法院的這項裁定。

為反制中國在南海的擴張，美方也於2015年開始派遣軍艦進入中方控制的島嶼12海里內示威，美軍為降低衝突可能性，雷達關閉武器加上外罩，以符合國際無害通過領海的規定，平安通過。同年10月27日，美軍驅逐艦「拉森號」進入中國宣稱擁有主權的南海渚碧礁周圍十二浬內海域，挑戰中國的主權主張。

美軍近期也在10天內8度派軍機巡弋南海，根據追蹤軍事飛行器動態的推特「飛機守望」所公布資訊，美國空軍一架RC-135U電偵機17日取道巴士海峽進入南海執勤；台灣戰略學會研究員蘇紫雲就分析，美軍主要的戰術意義在透過RC-135偵測中國艦隊活動及核彈道戰略潛艦部隊動態。

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