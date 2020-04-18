武漢肺炎》疫情衝擊 泰國失業人數達70萬

泰國在武漢肺炎爆發期間，許多工廠關閉、大量工人失業，3月便有14萬人登記領取失業救濟金。圖為泰國工人示意圖。（法新社）

2020-04-18 22:43:42

〔即時新聞／綜合報導〕針對武漢肺炎（COVID-19）各國陸續實施邊境管理、宵禁等防疫措施，衝擊到經濟產業。泰國在武漢肺炎爆發後許多工廠關閉、大量工人失業，自去年（2019）12月以來，領取失業救濟金的民眾達70萬人，其中僅3月便有14萬人登記。

《曼谷郵報》報導，泰國勞工保護福利廳（LPWD）廳長阿皮尼亞（Apinya Sujarittanan）昨（17）日表示，社會保險基金有超過70萬人申請失業救濟金，比起去年12月同期的36萬人，數量暴增。

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阿皮尼亞認為，該數字反應近期被解僱的人數，且因泰國持續遭受病毒侵擾導致經濟衰退，預計本月底還會再激增。他指出，2018年10月到2019年3月，共511家企業倒閉、177家暫時停業；今年同期，共992家企業倒閉、1113家暫時停業，受影響的勞工大幅增加。

位在春武里府（Chon Buri）安美德那谷工業園區（Amata Nakorn Industrial Estate）的三菱電機（Mitsubishi Electric）工廠，昨日就解僱1119名員工，阿皮尼亞說，該公司共支付4100萬泰銖（約新台幣377萬元）的補償金，同時，當地勞工保護及福利中心也走訪裁員工廠，向工人解釋自身權益，並持續追蹤相關案件，確保工人得到應有補償。

阿皮尼亞說，三菱電機並不是唯一一家裁員的公司，其餘公司向該當局承諾，將依《勞動法》補償被解僱的員工。

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