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    武漢肺炎》《E.T.》攝影師艾倫·達維奧染疫逝世 享壽77歲

    史蒂芬·史匹柏合作拍攝舉世聞名的電影經典之作《E.T.外星人》的美國知名電影攝影師艾倫·達維奧（圖右），於2020年4月15日因罹患武漢肺炎所導致的併發症而離世，享壽77歲。（美聯社）

    史蒂芬·史匹柏合作拍攝舉世聞名的電影經典之作《E.T.外星人》的美國知名電影攝影師艾倫·達維奧（圖右），於2020年4月15日因罹患武漢肺炎所導致的併發症而離世，享壽77歲。（美聯社）

    2020-04-18 18:49:00

    〔即時新聞／綜合報導〕曾與史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）合作拍攝舉世聞名的電影經典之作《E.T.外星人》的美國知名電影攝影師艾倫·達維奧（Allen Daviau），於2020年4月15日因罹患武漢肺炎所導致的併發症而離世，享壽77歲。

    綜合外媒報導，艾倫·達維奧在史匹柏尚未成名時，就曾合作拍攝一支短片《安培林》（Amblin'），而史匹柏也因為這支短片而被環球影業看出潛力，進而和史匹柏簽下7年的合約，開啟他的電影之路。

    直到7年後，史匹柏因拍攝了《大白鯊》一舉闖出名號後，達維奧與史匹柏材又協手合作了《E.T.外星人》，擔任電影攝影師，而這部經典之作的票房也成為當時的歷史票房總冠軍，一度稱霸了10年，之後才由史匹柏的《侏羅紀公園》打破；而2人之後又合作了「紫色姊妹花」、「太陽帝國」等片，交情深摯。

    艾倫的電影生涯中曾5度入圍奧斯卡金像獎，而在2007年榮獲了美國攝影師協會所頒的「終身成就獎」；史匹柏在達維奧4月初確診武漢肺炎後曾致信慰問他，達維奧逝世後，史匹柏也發聲明表示，「艾倫是為出色的藝術家，他的熱情與性格跟他的鏡頭一樣強大。」，而許多與達維奧合作過的演員也紛紛社群平台上留言悼念。

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