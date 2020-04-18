致習近平公開信！德媒主編：您在危害全世界

德國大報《畫報》（Bild）主編朱利安（Julian Reichelt）在當地時間16日發表一封致予中國領導人習近平的公開信，標題為「您在危害全世界」，信中更一一提及中國各種惡行，包含踐踏人權的監控統治、抓捕關押異議人士的政治迫害、剽竊他國智慧財產的惡習、隱匿疫情以致危害全球的過失。（圖擷取自Youtube＿BILD）

2020-04-18 22:12:42

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲最暢銷報紙之一、同時也是德國發行量最大的媒體之一《畫報》（BILD），其主編朱利安（Julian Reichelt），在當地時間16日發表一封致予中國領導人習近平的公開信，標題為「您在危害全世界」，信中更一一提及中國各種惡行，包含踐踏人權的監控統治、抓捕關押異議人士的政治迫害、剽竊他國智慧財產的惡習、隱匿疫情以致危害全球的過失。

根據《畫報》16日主編社論，《畫報》主編朱利安（Julian Reichelt）開頭就先點出，近來《畫報》因公開提問「中國是否需要為全球疫情（COVID-19）爆發所造成的龐大經濟損失，承擔起賠償責任」，而被中國以「卑鄙無恥」、「煽動民族主義」等詞怒罵指控。

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對此，朱利安話鋒一轉，便說「尊敬的習主席，容我先說明幾件事」，接著朱利安侃侃而談，「首先，您透過監視統治當上了國家領導人，為了維穩，您監視著中國人民的所有行為，然而您卻不去監控高度傳染風險的野味市場。您關閉了每一家批評您執政的媒體、網站，每家都被您消音噤聲，然而您卻不去制止販售蝙蝠等野味的攤販。您不只監控著您的人民，您還危害他們的生命安全，也因而讓全世界受害」。

朱利安接著又說，「國家監控之下，人民的思想被禁錮，也因而缺乏創造力，這也是為什麼您的國家成為了竊盜智慧財產的翹楚。中國只能竊取別人的創造與發明來壯大自己，就是因為您剝奪了您國家的年輕人自由思考以及發揮創意的空間。而貴國最暢銷全球的出口產品就只能是那個沒人想要的病毒」。

朱利安再指出，「而當您的政府與學者們知道病毒會人傳人時，您對全世界隱匿了如此重要的疫情資訊。而當外界想了解中國武漢到底發生了什麼事時，您國家的人員拒接致電也不回覆郵件。您以中華民族主義為榮，以致於您不能說出那些您認為會讓民族蒙羞、恥辱的真相」。

朱利安再犀利直指，「《華盛頓郵報》報導指出，中國武漢的實驗室在未能遵守最高安全標準的情況下，對蝙蝠身上所攜帶的病毒進行研究。為什麼您的有毒而致命的實驗室，無法像您關押監禁政治犯的監獄一樣緊閉嚴格？您要不要向全球各地所有因瘟疫而與摯愛天人永隔的悲慟家庭解釋一下？」

朱利安接著繼續說，「您創建了一個資訊封閉而不透明的中國，過去如此監控制度象徵踐踏人權的國家監控，今日所象徵的更是致使致命瘟疫蔓延全球的癥結，而這就是您的政績」。

最後，朱利安結論，「當中國駐德大使館指控本報『撕裂兩國人民情感與友誼』時，我在想的是，您將您發送口罩的行為稱為『偉大的友誼』，但我對此不以為然，我認為這不是『友誼』，而是笑裡藏刀的帝國主義。您想透過輸出中國瘟疫來強化中國勢力。我不相信您能成功，武漢爆發的病毒遲早會反撲您。以上來自朱利安的友好問候」。

《畫報》更將該篇社論全文內容拍攝成不到3分鐘的影片，並附上簡體中文字幕，方便中國讀者閱讀，正面回應中國官方的指控。更將該篇社論全文內容錄製成長度不到3分鐘的影片，並附上簡體中文字幕，方便中國讀者閱讀，正面回應中國官方的指控。

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