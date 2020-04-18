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武漢肺炎》美國遣返瓜地馬拉移民班機 爆多人確診

美國遣返瓜地馬拉移民班機爆多人確診。（路透）

美國遣返瓜地馬拉移民班機爆多人確診。（路透）

2020-04-18 17:22:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在當地時間17日表示，自美國遣返的大量移民者感染武漢肺炎，並補充，美國當局證實，有至少12例確診。

《路透》報導，美國近日派包機將移民遣送回瓜地馬拉，賈麥岱表示，美國疾病管制中心（CDC）對機上移民進行隨機檢疫，12人呈陽性。一架載有73名瓜地馬拉移民的飛機，13日自美國起飛，賈麥岱表示，該班機多人感染武漢肺炎，並指出，其中恐出現更多確診。

儘管瓜地馬拉擔心返國者攜帶病毒，可能感染偏遠社區，但川普政府持續向該國施壓，瓜地馬拉仍持續接收被遣送回國的移民。

瓜地馬拉衛生部長孟羅伊（Hugo Monroy）本週表示，美國遣返移民的班機中，多達75%的乘客感染武漢肺炎病毒。根據《美聯社》引述瓜地馬拉官員，13日的班機共有44人被感染。

美國當局也在16日表示，已派疾管中心人員訪問移民拘留所，並將檢測仍留在醫院隔離區的移民。截至目前，在美國拘留所工作的移民暨海關執法局（ICE）雇員中，亦出現30人確診。

據報導，美國遣送移民的班機也因此在16日再次暫停。截至今（18）日，瓜地馬拉累積共214例確診、7例死亡。

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