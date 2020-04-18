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武漢肺炎》官媒報非洲疫情不樂觀 中國網友爆發大量歧視留言

中國官媒《中新網》今日在微博上發表一則關於非洲武漢肺炎疫情升溫的報導，留言區充斥大量「種族歧視」的言論。（圖翻攝自微博）

中國官媒《中新網》今日在微博上發表一則關於非洲武漢肺炎疫情升溫的報導，留言區充斥大量「種族歧視」的言論。（圖翻攝自微博）

2020-04-18 16:10:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，世衛組織秘書長譚德塞17日表示，過去1週在非洲新冠肺炎的確診、死亡人數暴增，官媒《中新網》在微博上報導這篇新聞，不料下方留言出現大量「種族歧視言論」，即便有部分網友勸其他留言者冷靜，但也被怒嗆為「聖母（強迫別人遵循某種道德）」。也有人眼見阻止不了部分網友的「排外情緒」，直接將發表歧視言論的網友打為「台灣或香港網軍」。

中國官媒《中新網》今日早上在微博上發表一則新聞，內容引述世衛秘書長譚德塞17日表示，過去一週在非洲新冠肺炎的確診、死亡人數暴增，由於非洲各國缺少病毒檢測試劑盒，實際確診人數可能更多，因此世衛組織呼籲各國對非洲國家伸出援手，尤其需提高病毒檢測能力。

不料，新聞底下出現大量涉及針對非洲人的「種族歧視」言論，部分網友制止這些不理性的留言，反被怒嗆「道德雙標，中國人被歐美國家欺負時，怎麼就不出聲了」，也有人擔心大量仇恨言論被截圖轉發至外國論壇，恐將再引發國際紛爭，因此，直接咬定發表歧視言論的人皆為「台灣或香港網軍」，欲再「甩鍋」。

中國網友近期歧視非洲人的事件層出不窮，除因廣州爆發疫情，仇外情緒激化，大量非洲人士被認為「攜帶病毒」，被趕出租屋處，甚至許多商店、餐廳都禁止進入，也強迫，也強迫沒有旅遊、接觸史的非裔人士隔離檢測。早在3月初，就因中國司法部發布《外國人永久居留管理條例》草案，在微博引發各種針對黑人移民的恐慌，出現大量「#中國男孩保護中國女孩」、「#中國女孩只嫁中國男孩」、「#讓中國女孩和非洲男孩聯姻？」等熱門話題。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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中國官媒《中新網》今日在微博上發表一則關於非洲武漢肺炎疫情升溫的報導，留言區充斥大量「種族歧視」的言論。（圖翻攝自微博）

中國官媒《中新網》今日在微博上發表一則關於非洲武漢肺炎疫情升溫的報導，留言區充斥大量「種族歧視」的言論。（圖翻攝自微博）

甚至有部分網友直接稱發表種族歧視言論的人為「台灣或香港網軍」。（圖翻攝自微博）

甚至有部分網友直接稱發表種族歧視言論的人為「台灣或香港網軍」。（圖翻攝自微博）

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