川普暫停金援WHO 中國外交部「嚴重關切」促美履行職責

中國外交部發言人趙立堅稱，中方「嚴重關切」美停金援WHO一事，敦促美國切實履行自身的職責和義務。（法新社）

2020-04-15 16:43:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在當地時間14日宣布，暫時中止對世界衛生組織（WHO）提供資金，川普批世衛沒有履行其基本職責，必須追究責任，該組織非常以中國為中心，導致無數人因此錯誤決定而喪生；中國外交部對此回應，稱中方「嚴重關切」，敦促美國切實履行自身的職責和義務，支持世衛。

綜合中國媒體報導，中國外交部今（15日）舉行例行記者會，對於美國總統川普宣布暫停資助世衛組織一事，外交部發言人趙立堅批評，中方對此事「嚴重關切」，稱世衛組織在應對全球公共衛生危機方面有著不可替代的作用，同時讚揚世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），在這次疫情發生以來，為推動國際抗疫合作發揮了中心協調作用，稱這獲得「國際社會普遍認可和高度讚譽」。

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趙立堅批美國決定將削弱世衛組織的能力，中國會敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動，而「中方將一如既往支持世衛組織，為推動國際公共衛生事業、應對全球抗擊疫情發揮重要作用。」

美國是世衛組織最大的資金來源，2019年捐款超過4億美元，約佔WHO預算的15%。

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