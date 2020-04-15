白宮貿易顧問批世衛「手上沾滿血」質疑中國吸乾全球防疫物資

白宮貿易顧問納瓦羅。（美聯社）

2020-04-15 15:49:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普批評世衛組織（WHO）替中國背書，從而擴大了全球疫情 ，宣布將暫停對世衛組織的金援並追究其管理不善的責任。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）隨後力挺川普，並痛批中國吸乾全球防疫物資，直斥世衛「手沾滿了血」！

納瓦羅接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，川普暫停提供對世衛組織的金援是正確決定。他說：「世衛組織是這場疫情的唯一錯誤。他們基本上對公眾隱瞞訊息，他們在其他人採取正確因應之前，並沒有宣告此疫情為全球大流行。他們的手上沾滿了血。」

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他強調，川普要調查國際組織是完全正確的行為，必須釐清中國在其中扮演的角色。

被問及是否此舉會影響未來與中國的貿易談判時，他說：「必須弄清楚，為什麼中國在6週內沒告訴我們，導致我們失去防疫的絕佳時機。」

納瓦羅還指控，中國吸乾全球的個人防護設備，導致紐約、義大利米蘭都缺乏物資，「這是他們必須回答的問題。接下來的問題是，當我們什麼都沒有的時候，他們會提供各國這些裝備嗎？」

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