為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國心臟科權威也轉推《紐時》廣告 讚台灣為防疫典範

美國心臟醫學權威托波爾（Eric Topol）特地在Twitter上轉發《紐約時報》的廣告，讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」，也感謝台灣向美國捐贈1600萬個口罩，並註記「#TaiwanCanHelp」，肯定「台灣能幫忙」的精神。（翻攝自Eric Topol臉書）

美國心臟醫學權威托波爾（Eric Topol）特地在Twitter上轉發《紐約時報》的廣告，讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」，也感謝台灣向美國捐贈1600萬個口罩，並註記「#TaiwanCanHelp」，肯定「台灣能幫忙」的精神。（翻攝自Eric Topol臉書）

2020-04-15 15:31:01

〔即時新聞／綜合報導〕民間集資的「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告已在美國時間14日於《紐約時報》刊登，對此，美國心臟醫學權威托波爾（Eric Topol）特地在Twitter上發文，讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」，也感謝台灣捐贈美國1600萬個口罩，並註記「#TaiwanCanHelp」，肯定「台灣能幫忙」的精神。

托波爾醫生在Twitter上發文，除貼上台灣民眾在《紐約時報》刊登的廣告，並使用雙關寫道「誰能幫忙？也許不是世衛組織（WHO can help? Maybe not @WHO.）」。接著，他讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」，也感謝台灣向美國捐贈1600萬個口罩，並在推文中註記「#TaiwanCanHelp」，肯定「台灣能幫忙」的精神。

除托波爾醫生，歐巴馬政府時期的美國駐聯合國大使鮑爾（Samantha Power）也在Twitter上發文，讚賞這則廣告「強而有力」，並肯定台灣在受政治壓迫下，憑一己之力突破困境，防疫成績亮眼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
對WHO喊話！外交部籲邀我擔任觀察員、參與大會 分享防疫成功經驗
2020-04-15 14:54

對WHO喊話！外交部籲邀我擔任觀察員、參與大會 分享防疫成功經驗
台灣廣告登紐時 美前聯合國大使讚聲「強而有力！」
2020-04-15 10:25

台灣廣告登紐時 美前聯合國大使讚聲「強而有力！」
Ella公開私房秘辛 魅力大老公凍未條

Ella公開私房秘辛 魅力大老公凍未條
台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應
2020-04-15 04:27

台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應
台灣人硬起來！《紐時》廣告拆台譚德塞8小時達標
2020-04-11 07:25

台灣人硬起來！《紐時》廣告拆台譚德塞8小時達標
一分鐘看優惠 量販及加油刷卡回饋10%

一分鐘看優惠 量販及加油刷卡回饋10%
國際今日熱門
2020-04-14 23:59

武漢肺炎》台灣無新增病例 全球確診突破194萬 死亡逾12萬

2020-04-14 19:30

武漢肺炎》德新病例數連4天下滑 聯邦研究所警告：疫情仍未受控

2020-04-15 10:57

臉書又挨告 華盛頓司法部長週二起訴臉書未盡政治廣告披露義務

2020-04-14 17:53

武漢肺炎》法國研究：將近沸點才能殺死病毒

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播