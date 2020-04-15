美國心臟科權威也轉推《紐時》廣告 讚台灣為防疫典範
美國心臟醫學權威托波爾（Eric Topol）特地在Twitter上轉發《紐約時報》的廣告，讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」，也感謝台灣向美國捐贈1600萬個口罩，並註記「#TaiwanCanHelp」，肯定「台灣能幫忙」的精神。（翻攝自Eric Topol臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕民間集資的「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告已在美國時間14日於《紐約時報》刊登，對此，美國心臟醫學權威托波爾（Eric Topol）特地在Twitter上發文，讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」，也感謝台灣捐贈美國1600萬個口罩，並註記「#TaiwanCanHelp」，肯定「台灣能幫忙」的精神。
托波爾醫生在Twitter上發文，除貼上台灣民眾在《紐約時報》刊登的廣告，並使用雙關寫道「誰能幫忙？也許不是世衛組織（WHO can help? Maybe not @WHO.）」。接著，他讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」，也感謝台灣向美國捐贈1600萬個口罩，並在推文中註記「#TaiwanCanHelp」，肯定「台灣能幫忙」的精神。
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除托波爾醫生，歐巴馬政府時期的美國駐聯合國大使鮑爾（Samantha Power）也在Twitter上發文，讚賞這則廣告「強而有力」，並肯定台灣在受政治壓迫下，憑一己之力突破困境，防疫成績亮眼。
I saw this ad today— Eric Topol （@EricTopol） April 14, 2020
WHO can help? Maybe not @WHO.
Taiwan's containment of #COVID19 has been exemplary
They sent the US 16 million masks
Thanks #TaiwanCanHelp "We are here to help" pic.twitter.com/7KSsT7pucG