美國心臟科權威也轉推《紐時》廣告 讚台灣為防疫典範

2020-04-15 15:31:01

〔即時新聞/綜合報導〕民間集資的「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告已在美國時間14日於《紐約時報》刊登,對此,美國心臟醫學權威托波爾(Eric Topol)特地在Twitter上發文,讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」,也感謝台灣捐贈美國1600萬個口罩,並註記「#TaiwanCanHelp」,肯定「台灣能幫忙」的精神。

托波爾醫生在Twitter上發文,除貼上台灣民眾在《紐約時報》刊登的廣告,並使用雙關寫道「誰能幫忙?也許不是世衛組織(WHO can help? Maybe not @WHO.)」。接著,他讚賞台灣為此波疫情的「防疫典範」,也感謝台灣向美國捐贈1600萬個口罩,並在推文中註記「#TaiwanCanHelp」,肯定「台灣能幫忙」的精神。

請繼續往下閱讀...

除托波爾醫生,歐巴馬政府時期的美國駐聯合國大使鮑爾(Samantha Power)也在Twitter上發文,讚賞這則廣告「強而有力」,並肯定台灣在受政治壓迫下,憑一己之力突破困境,防疫成績亮眼。

I saw this ad today

WHO can help? Maybe not @WHO.

Taiwan's containment of #COVID19 has been exemplary

They sent the US 16 million masks

Thanks #TaiwanCanHelp "We are here to help" pic.twitter.com/7KSsT7pucG