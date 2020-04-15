武漢肺炎》疫苗何時問世？ 外媒細數各階段揭時長硬限制

武漢肺炎疫情襲捲全球，各國學者無不加緊腳步研發疫苗，此為示意圖。（路透）

2020-04-15 17:10:48

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延，各國學者快馬加鞭積極開發疫苗，外媒指出，雖有樂觀消息指出，最快今秋就可能有疫苗問世，但細數整個疫苗開發的臨床試驗限制，縱使現在已研發出可能有效的疫苗，整個試驗期的硬限制仍使其上市時間不容樂觀。

根據《德國之聲》報導，武漢肺炎疫情來勢洶洶，各國都盡力阻止疫情擴散，以換取等待疫苗開發的寶貴時間，目前全球已有5款針對武漢肺炎病毒疫苗研發項目進入臨床試驗階段，其中中國一款重組腺病毒載體疫苗已完成一期臨床試驗，即將進入二期臨床試驗，美國也有兩款基因疫苗進入臨床試驗。

請繼續往下閱讀...

即便不斷傳出這類樂觀消息，但疫苗的研發進度受到動物試驗及臨床試驗制約的硬限制，仍有需遵循運作的時間表，德國著名的羅伯特·科赫研究所及歐洲藥監局等權威機構都坦言，「疫苗研發相對簡單，但後續的試驗階段才最花時間」。

報導指出，一般來說一款疫苗研發出來後，需經歷數個月的動物試驗，再通過至少三期臨床試驗才能上市。

據稱，第一期臨床試驗至少為期1個月，主要目的在評估安全性，試驗規模為數十人；第二期至少耗時2至3個月，目的在評估不同接種方法以及有效劑量，試驗規模為數百人至數千人；第三期約耗時3至6個月，目的在更精細地評估疫苗有效性與安全性，試驗規模擴大至數千至2萬人。

《德國之聲》指出，鑒於目前疫情急迫性，各國相關機構均嘗試縮短試驗週期，批准跳過動物試驗階段或使用高危族群當最後階段的大規模臨床測試試驗者。，但權威機構認為，即便這樣，疫苗大規模應用還是要等到明年春天，而且搶快研發出來的疫苗有較高的風險，可能導致更為嚴重的狀況。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法