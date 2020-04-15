譚德塞耍心機？ 罵完台灣後傳接觸我外館循「電話簡報」交流

有外交消息透露，譚德塞日前曾私下派人與我國駐日內瓦辦事處接觸，表示可用「電話簡報」的非正式方式向我駐處提供全球防疫現況及世衛組織的專業意見，似乎欲營造世衛組織「與台灣分享資訊」的假象。（法新社）

2020-04-15 12:57:47

〔即時新聞／綜合報導〕世衛秘書長譚德塞在8日時公然指控台灣對他發動人身攻擊，且涉及種族歧視，引發全球一片譁然。有外交消息透露，譚德塞日前曾私下派人與我國駐日內瓦辦事處接觸，表示可用「電話簡報」的方式向我駐處提供全球防疫現況及世衛組織的專業意見，似乎欲營造世衛組織「與台灣分享資訊」的假象。對此，外交部日前也回應「不對我國與其他國家或國際組織的對話、會談、溝通內容進行證實或評論」。

根據上報報導，外交消息指出，在8日譚德塞公然指控台灣對他發動人身攻擊、種族歧視後，他曾派人以電話聯繫我國駐日內瓦辦事處，表示可以用「電話簡報」的方式向我駐處提供全球防疫現況及專業意見，有外交部人士研判，世衛組織藉由與我方「非公衛主管部門」接觸，卻表示欲「分享疫情資訊」，不排除是譚德塞有意營造日前和中國政府一再宣稱的「主動與台灣通報疫情」的假象。

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然而，多年來台灣一直未能從世衛的「正式管道」獲得即時公衛資訊。資深外交官員透露，一直以來世衛組織皆以非正式接觸或透過第三方間傳話的方式與台灣聯繫，至今唯一正式的訊息平台是2009年我國與世衛依《國際衛生條例》互設「公衛事件資訊平台（IHR Event Information Site）」。但中國卻搶先聲稱執行IHR的範圍涵蓋台、港、澳，並指定中國衛生部為「國家對口單位」，導致我國衛福部疾管署被排除在外。也因世衛組織長期排除台灣，導致疫情最初台灣透過IHR向世衛示警，並未獲得世衛列為公開訊息轉知其他國家，釀成全球大禍。

今日《紐約時報》刊登台灣民眾募資的全版廣告，內文提到台灣被世衛拒於門外。對此，世衛也大動作提出13點聲明回應，強調數十年來一直與台灣的「衛生機構」保持技術交流，而台灣駐日內瓦辦事處狠打臉，表示世衛以片段資訊誤導外界其與台灣有「充分」交流，未呈現事實全貌。

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