美軍羅斯福號高達589人確診 又1人被送進加護病房

國海軍最新報告指出，已有高達950名水手確診武漢肺炎，其中尼米茲級核子動力航空母艦「羅斯福號」有589人確診，同時繼日前1名水手病死後，又有1名水手進入加護病房搶救。（美聯社資料照）

2020-04-15 12:17:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍最新報告指出，已有高達950名水手確診武漢肺炎，其中尼米茲級核子動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）有589人確診，同時繼日前1名水手病死後，又有1名水手進入加護病房搶救。

《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，羅斯福號上共有4800名水手，截至14日，93%的船員已經接受武漢肺炎的病毒檢測，其中3922人呈陰性反應，有589人確診武漢肺炎，佔美國海軍確診總數的62%。海國海軍表示，已經將船上4024名水手轉移到關島岸上，並處於為期14天的隔離期不同階段，在關島的旅館和備用房間內接受隔離。

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羅斯福號在13日出現首名武漢肺炎死亡病例，這名船員在4月9日開始住院，曾經一度在加護病房治療，死於該病毒的相關併發症。美國海軍14日報告說，羅斯福號又有1名水手被送入關島海軍醫院（Naval Hospital Guam）的加護病房中治療，為羅斯福號上因武漢肺炎第2名送進加護病房治療的船員。

另外，在洛杉磯有7名美軍水手確診武漢肺炎，已被安排在仁慈號醫療艦（USNS Mercy）進行隔離。仁慈號醫療艦為安慰號醫療艦（USNS Comfort）的姊妹船，安慰號正在美國疫情最嚴重的紐約，協助紐約的醫院收治武漢肺炎患者。

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