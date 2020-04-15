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    首頁　>　國際

    在歐洲戴口罩很尷尬？荷蘭留學生用這招化解

    2020-04-15 12:31:59

    〔記者呂月琪／台北報導〕武漢肺炎在歐洲狂燒，荷蘭政府至今仍採取「群體免疫」策略，但也從初期的「佛系防疫」漸轉為「積極抗疫」， 《自由時報》跨國連線在荷蘭的台灣留學生葉珈綾，在影片中曝光荷蘭防疫現況，並針對台灣贈口罩，分享歐洲人的看法。

    在TU Delft科技大學互動設計研究所就讀的葉珈綾說，線上課程將持續到６月１日，而超市的防疫措施是隨處可見的社交安全距離警示、壓克力板隔開收銀員和顧客、購物車用酒精消毒等。

    葉珈綾表示，在二月疫情還未大爆發時，亞洲人在歐洲「戴口罩也不對，不戴口罩也不對，很尷尬」，她還曾遭遇當地人歧視辱罵，後來她和各國同學發起「MossX」活動，透過問券了解歐洲和亞洲學生戴口罩的原因，再設計貼紙，寫上標語，像是防疫、素顏等字樣，秀出「東西方口罩文化差異」，獲得一票好評 ; 大家戴上貼有貼紙標語的口罩時，會引來外國同學好奇，打開話題，化解戴口罩的尷尬。目前「MossX」已經在11個歐洲國家推廣中，為了促進文化交流、提倡環保、解決口罩短缺的問題，他們也在商討如何推廣台灣超夯的口罩套。

    葉珈綾提及，在二月歐洲疫情還未大爆發時，當時在學校舉辦「台灣之夜」的同學們，就曾建議入場要戴口罩、量體溫，但校方擔心引起恐慌並未採納意見。

    MossX：用設計，溝通東西方口罩文化差異

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