臉書又挨告 華盛頓司法部長週二起訴臉書未盡政治廣告披露義務

美國司法部長在週二起訴臉書，認為該公司未盡投放政治廣告的相關法規義務。（法新社）

2020-04-15 10:57:41

〔即時新聞／綜合報導〕臉書又挨告了；美國華盛頓州司法部長弗格森（Bob Ferguson）在本週二，就政治廣告一事對臉書公司（Facebook Inc）提起第2次訴訟，指控該公司又一次未按華盛頓州的競選財務法，負起廣告出資者相關資訊的披露義務。

《路透》報導，臉書在2018年也曾因政治廣告爭議與華盛頓州對簿公堂，當時支付近23萬8千美元（合約713萬元新台幣）以解決訴訟。

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當年年底，臉書做出承諾，表示將不再投放與該州有關的政治廣告，不過也做出了但書，若廣告是與華證頓州民相關的「國家重要事件（issues of national importance）」，則不受承諾限制。

本月14日，弗格森在聲明中指出臉書違背了自己的承諾，指控臉書自2018年以來，該公司持續向至少171個州的政治委員會出售數百條廣告。

弗格森表示，臉書的廣告庫形同一個可供搜尋的數據庫，旨在使政治廣告透明化，並提供與廣告相關的部分資訊，但臉書卻未按照法規提供華盛頓州政府所要求的資訊，如廣告出資者的姓名或確切廣告費用等，因起再度起訴。

對此，臉書發言人回應，表示將致力解決與華盛頓州的糾紛。

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