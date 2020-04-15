為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    臉書又挨告 華盛頓司法部長週二起訴臉書未盡政治廣告披露義務

    美國司法部長在週二起訴臉書，認為該公司未盡投放政治廣告的相關法規義務。（法新社）

    美國司法部長在週二起訴臉書，認為該公司未盡投放政治廣告的相關法規義務。（法新社）

    2020-04-15 10:57:41

    〔即時新聞／綜合報導〕臉書又挨告了；美國華盛頓州司法部長弗格森（Bob Ferguson）在本週二，就政治廣告一事對臉書公司（Facebook Inc）提起第2次訴訟，指控該公司又一次未按華盛頓州的競選財務法，負起廣告出資者相關資訊的披露義務。

    《路透》報導，臉書在2018年也曾因政治廣告爭議與華盛頓州對簿公堂，當時支付近23萬8千美元（合約713萬元新台幣）以解決訴訟。

    當年年底，臉書做出承諾，表示將不再投放與該州有關的政治廣告，不過也做出了但書，若廣告是與華證頓州民相關的「國家重要事件（issues of national importance）」，則不受承諾限制。

    本月14日，弗格森在聲明中指出臉書違背了自己的承諾，指控臉書自2018年以來，該公司持續向至少171個州的政治委員會出售數百條廣告。

    弗格森表示，臉書的廣告庫形同一個可供搜尋的數據庫，旨在使政治廣告透明化，並提供與廣告相關的部分資訊，但臉書卻未按照法規提供華盛頓州政府所要求的資訊，如廣告出資者的姓名或確切廣告費用等，因起再度起訴。

    對此，臉書發言人回應，表示將致力解決與華盛頓州的糾紛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    臉書推特宣布查獲非洲網軍 受俄羅斯指揮影響美國大選
    2020-03-13 21:14

    臉書推特宣布查獲非洲網軍 受俄羅斯指揮影響美國大選
    美大選在即 臉書將允許用戶關閉政治定向廣告
    2020-01-10 11:48

    美大選在即 臉書將允許用戶關閉政治定向廣告
    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心

    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心
    英美達歷史性協議！將允許執法機構直取FB、谷歌資料
    2019-10-05 16:37

    英美達歷史性協議！將允許執法機構直取FB、谷歌資料
    美司法部宣布 調查谷歌、FB壟斷市場
    2019-07-24 09:52

    美司法部宣布 調查谷歌、FB壟斷市場
    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼

    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 19:11

    敘利亞汽車炸彈爆炸已知5死 肇禍凶手仍成謎

    2020-07-21 00:53

    網路結盟影響國際政治？#TweetForTaiwan挺台用戶大分析

    2020-07-20 18:33

    洪災疫情都先隱身 習近平何時露面視察受矚目

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播