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南韓國會大選今登場 居家隔離人員也可投票

在武漢肺炎大流行期間，南韓第21屆國會議員選舉今日登場。（歐新社）

在武漢肺炎大流行期間，南韓第21屆國會議員選舉今日登場。（歐新社）

2020-04-15 10:07:58

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎大流行期間，南韓第21屆國會大選今日（15）登場，全國1萬4千多個投票站早上6點開放，選出253名區域議員和47名不分區議員。正在接受居家隔離的選民也可以投票，不會喪失投票權。

根據《韓聯社》報導，南韓國會議員選舉今早開跑，預計下午6點結束正式投票，正在居家隔離的選民將在之後投票，但為了防止病毒傳播，隔離人員必須在結束之前進入投票站。根據照片，南韓選民在排隊時保持著社交距離，進入投票站前須測量體溫，並全程戴著口罩和手套。

南韓251個計票站將從下午6點30分開始計票，中央選舉管理委員會預計選舉結果將在計票率達70%到80%時，約是16日凌晨2點左右大致揭曉。預計區域議員的計票將於上午4點結束，不分區議員的計票則在早上8點完成。

由於新制有利小黨獲取不分區議次，本屆有多達35個政黨參選。執政的共同民主黨力拼過半，而最大在野黨未來統合黨設定125席次的目標。

另外，南韓有26.69%的選民於本月10日至11日提前參加不在籍投票，因此本屆選舉投票率可能創下新高。而根據新制，南韓投票年齡下修至18歲，因此今年多出54萬多名年輕選民。

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