武漢肺炎》女力抗疫成亮點 CNN點評男女領導人大不同

《CNN》盛讚蔡英文總統抗疫期間的傑出表現。（資料照）

2020-04-15 10:22:15

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情襲捲全球，部分國家成功的抗疫措施備受國際關注，《CNN》指出，台灣、德國及紐西蘭對武漢肺炎的應對相當成功，而這3國的共通點都是由女性執政，背後原因值得深究。

根據《CNN》報導，台灣在疫情爆發初期的限制措施，成功控制武漢肺炎大流行，目前還有餘力出口口罩幫助其他國家；德國實施全歐洲最大規模的病毒檢測計畫，盡早發現病毒病有效隔離治療；紐西蘭則迅速採取行動，關閉旅遊業，對國家實施為期一個月的封鎖，將武漢肺炎病毒疫情限制在較低的水準。

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《CNN》指出，台、德、紐3國對武漢肺炎疫情的處理受國際讚譽，而這3國的最大共同點就是：都由女性執政，有鑑於全球女性領導人佔比不到7％，這些女性在抗疫期間的出色表現更凸顯差異。

報導稱，包括中國、美國及英國等由男性執政的國家，在這次疫情中應對失當，導致災難性疫情爆發，文章接著點名中國國家主席習近平、美國總統川普與英國首相強森，稱這些人是「無能且拒絕相信科學的男人」。

《CNN》進一步指出，習近平先是錯估武漢肺炎的嚴重性，壓制專業聲音，更在祭出大規模封鎖措施之前讓數百萬中國人逃離當地，最終導致武漢肺炎迅速擴散至全球；川普則忽略專業意見，一直過度低估武漢肺炎，導致美國淪為全球最大災區。

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