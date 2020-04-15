南極洲至今無病例 各國研究站早已「超前部署」

目前僅剩南極洲沒有出現病例，而智利、阿根廷等國基地在三月左右就展開防疫。圖為智利位於南極洲的基地。（路透）

2020-04-15 08:23:04

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續在世界各大洲蔓延，目前僅剩南極洲沒有出現病例，包括智利、阿根廷等國在南極洲的基地都在三月左右就展開防疫，美國國家科學基金會南極科學部負責人伊斯恩（Alexandra Isern）博士也強調，「勤洗手」這項習慣在南極基地早已十分普遍。

根據《路透》報導，智利在南極洲喬治國王島南端設有一處軍事基地，基地指揮官表示，基地在世界各地疫情爆發之初就即時關閉，3月初就不再有船隻靠港，靠著每個月一班的飛機運補物資，基地內的100名海軍人員也開始自主隔離，過去常在基地內舉辦的桌球賽與籃球賽也因此取消。

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喬治國王島上有多國研究機構和基地駐紮，過去各國通常都會互相訪問，但目前防疫所採取的「社交距離」措施，使得中國、南韓、烏拉圭及俄羅斯等基地不再互相訪問，各式社交活動包含晚宴、體育賽事及旅行都被取消。

阿根廷目前則是仍有170名科學家和軍事人員留在南極洲，除了運送重要物資外，阿根廷的訪問人員數量有限，而早在2月1日時，阿國工作人員就收到病毒防護指南。美國國家科學基金會（NSF）南極科學部負責人伊斯恩指出，南極基地中居住空間通常十分狹小，若有疾病出現會迅速蔓延，因此「勤洗手」這項習慣在南極基地十分普遍。伊斯恩強調：「我們一直維持高強度的公共衛生規範，藉此和疾病對抗，而美國氣象站也具備對應武漢肺炎的能力。」

美國國家科學基金會南極基礎設施和物流部負責人蕭特（Stephanie Short）表示，隨著武漢疫情大流行的發展，無疑將對年底的南極夏季產生影響。由於南極冬季即將到來，蕭特指出，NSF目前飛往南極洲的航班是為了帶回冬季時不需要的工作人員，在做出進一步的部署之前，將與美國醫療顧問緊密合作。

至於南極若爆發疫情會有何後果？英國南極調查局教授康維（Peter Convey）警告說，科學作業中斷可能會破壞對氣候變化指標的關鍵監控以及長期採樣的連續性，康維強調，科學觀測極其重要，需要實地人員進行測量及維護設備。

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