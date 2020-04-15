不再是天堂！LSE研究：西歐染疫死亡者半數住在養老院

英國倫政經學院研究，西歐五國武漢肺炎死亡者有半數住在養老院。圖為西班牙的一家養老院，醫護正在為一名長者治療。（歐新社）

2020-04-15 07:44:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，根據英國倫敦政經學院（LSE）週二公佈的最新研究指出，西歐重災五國染疫病死的人員中，高達42%-57%都是居住在養老院的老人。

《德國之聲》報導，這五個西歐國家包括義大利、西班牙、愛爾蘭、法國、比利時。即使這些國家對「養老院」的定義並不相同，各自的統計也有差異，但重點則是點出養院內疫情惡化的高風險。

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這項研究以到4月11日止的統計，愛爾蘭累計6444名感染者，288人病逝，其中156人來自養老院，佔病逝總人數的54%；另外西班牙57%、比利時42%、法國45%、義大利53%。

研究提及，在醫療資源嚴重短缺之下，各國不得不排列搶救的先後順序，如義大利、西班牙是先救年輕人，致老年患者不幸喪生；在德國雖然醫療資源相對充裕，但是卻爆發多起養老院群聚感染事件，包括住院老人或醫護受到感染，多名老人因此死亡。

德國本身沒有針對養老院染疫死亡做出專項統計，不過，德國疾控權威羅伯特‧科赫研究所上週坦承，德國染疫死亡率正在上升，與養老機構內出現疫情有關。

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