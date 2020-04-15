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中國大外宣出包！法國召駐法大使抗議

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）。（歐新社）

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）。（歐新社）

2020-04-15 07:08:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國大外宣出包！中國駐法使館刊文稱讚中國抗疫有功，卻貶抑歐美各國對疫情漫不經心，甚至點名法國老人院的管理員在疫情發生後落荒而逃，丟下眾多老人在饑餓與疾病中無望死去；引爆法國當局不滿，法國外交部長召見中國大使抗議。

綜合媒體報導，這件正式的外交抗議行動，起因於中國駐法大使館本月12日在官網刊登一篇名為「把顛倒的事實再顛倒過來 ——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」的文章。文中誇耀中國抗疫「勝利」，批評西方國家抹黑中國，在未提證據的情況下，指控法國「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」。

文章立即引發法國各界不滿，巴黎政治學院（Sciences Po）教授波恩達茲（Antoine Bondaz）就批評中國「又再一次丟盡顏面。謠言、不實資訊、侮辱全都有。不反應、不譴責，就是放任一個大使可以胡作非為，連一點尊重都沒有」。

法國外交部以公告方式表示，要召見中國大使以表示不滿，並已於法國時間週二與中國駐法大使盧沙野會面，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）當面即表達不滿，指文章內容都沒有事實根據，並指控中國外交官近期言行不符合兩國雙邊關係的精神。

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