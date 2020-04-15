美確診破60萬 紐約州破20萬 法再增6524例

武漢肺炎疫情肆虐，包含美國、法國、英國等歐美國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例超過2.4萬例，累計確診突破60萬。法國又暴增超過6500例，英國也增加超過5200例，（法新社）

2020-04-15 07:09:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐，包含美國、法國、英國等歐美國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例超過2.4萬例，法國又暴增超過6500例，英國也增加超過5200例，且美國、英國死亡病例分別再新增1380、717例，疫情持續延燒。據最新統計，目前全球累計確診已達196萬1965例，死亡累計12萬5476例，在過去一天全球確診新增6萬7338例，死亡新增6333例。

紐約州續增6553例 累計破20萬例

根據《約翰霍普金斯大學》、世界實時統計數據（worldometers）顯示，在過去一天新增確診病例最多的是美國，單日再暴增24215例，累計確診突破60萬達60萬2989例，至於死亡則是新增2284例，累計死亡達2萬5924例。其中紐約州確診數單日新增6553例，累計已達20萬2208例；死亡則是新增778例，累計死亡10834例。紐澤西州新增4240例，累計已達6萬8824例。

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義大利確診破16萬

西班牙在過去一天新增確診2442例，累計確診已達17萬2541例，新增死亡300例，累計死亡已達18056例。至於義大利新增死亡602例，累計死亡2萬1067例，新增確診則是2972例，累計確診突破16萬達16萬2488例。

法國確診破14萬 英國逼近10萬

法國在過去一天新增確診6524例，僅次於美國，死亡新增762例，累計確診已達14萬3303例，累計死亡則是1萬5729例。英國則是新增確診5252例，死亡新增778例，累計確診已達93873例，累計死亡達12107例。

土耳其再增4062例 累計逾6.5萬例

至於土耳其則是新增確診4062例，死亡新增107例，累計確診65111例，累計死亡1403例。德國則是新增1287例，死亡新增100例，累計確診13萬1359例，累計死亡則是3294例。

俄羅斯單日暴增2774例 巴西再增1490例

其他單日新增確診突破千例還有伊朗，單日新增1574例，死亡新增98例，累計確診74877例，累計死亡4683例。俄羅斯則是新增2774例、累計21102例；加拿大則是新增1217例、累計26897例；巴西新增1490例、累計24920例；印度新增1034例、累計11487例。

其他新增確診數較多的國家，還包含荷蘭新增868例、累計27419例；愛爾蘭新增832例、累計破萬達11479例；比利時則是新增530例、累計3萬1119例；秘魯新增519例、累計破萬達10303例；葡萄牙新增514例、累計17448例；瑞典新增497例、累計11445例；以色列新增460例、累計12046例；沙烏地阿拉伯新增435例、累計5369例；阿拉伯聯合大公國新增412例、累計4933例；塞爾維亞新增411例、累計4465例；墨西哥新增353例、累計5014例；新加坡新增334例、累計3252例。

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