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    首頁　>　國際

    世衛稱與台灣保持交流 企圖以片段資訊誤導外界

    2020-04-15 05:19:02

    〔中央社〕世界衛生組織今天以13點回應台灣刊登紐約時報廣告一事，指數十年來與台灣保持技術交流，對此台灣駐日內瓦辦事處強調，WHO以片段資訊誤導外界，這並非事實全貌。

    紐約時報今天刊登台灣民眾募資的廣告，提到台灣被世衛組織（WHO）拒於門外；對此世衛回應中央社詢問，提出13點聲明回應，強調數十年來一直與台灣的衛生機構保持技術交流，並提出WHO如何與台灣的衛生專家和部門互動，及應對這次2019冠狀病毒疾病全球大流行的例子。

    對此台灣駐日內瓦辦事處接受中央社訪問時表示，近年來WHO秘書處在台灣友邦及理念相近國家持續洽促，在逐漸認知與台灣互動交流的必要性下，台灣才能極為有限的參與數項WHO技術會議或活動，且目前參與WHO的狀況並非理想。

    駐日內瓦辦事處強調，對WHO以片段資訊誤導外界其與台灣有充分交流，未呈現事實全貌，感到遺憾。外交部將進一步說明。

    為確保2300萬台灣人民的健康人權，以及完整參與並貢獻國際醫衛及防疫合作的權利，台灣駐日內瓦辦事處說將偕同友邦及理念相近國家，持續與WHO秘書處密切溝通，爭取以觀察員身分出席今年世界衛生大會（WHA）、以及完整參與WHO的所有會議、機制及活動。（編輯：陳政一）

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