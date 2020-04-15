美議員再出招 要譚德塞交出疫情資料及通訊紀錄

2020-04-15 03:59:01

〔中央社〕多名美國參議員今天致函世衛秘書長譚德塞，要求他交出疫情相關資料、通訊紀錄及郵件往來，並對多項爭議作出解釋，以利美國國會舉辦聽證會，調查世衛如何助中共隱匿疫情。

針對世界衛生組織（WHO）挺中國言論、防疫慢半拍一事，美國國會議員近期動作頻頻，不只提出決議案要求凍結美國對WHO援助資金，也要求譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台，並出席國會聽證會就外界疑慮作出解釋。

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包括楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）等7位共和黨籍參議員今天致函譚德塞，要求譚德塞在內等多名WHO領導階層人員，提供去年10月1日至今年3月12日間所有疫情相關電子紀錄、書面資料、硬碟、電子郵件往來及簡訊內容。

此外，參議員也要求WHO領導階層，交出中國所彙整、分析及要求的疫情數據，以及WHO相關疫情研究資料。資料繳交期限為本月27日。

不只如此，參議員也在信中要求譚德塞就多項問題作出說明，包括WHO何時得知中國出現「類SARS病毒」潛在案例、WHO團隊最早是何時抵達中國調查疫情、WHO中誰負責與中共協調往來，及WHO是否有任何領導階層人員收受薪資以外的「經濟補償」等。

議員表示，美國納稅人資助WHO，國會議員有責任確保納稅人的錢被明智地使用。他們強調：「美國納稅人有權知道他們的納稅錢被如何使用，及國會是否應該持續每年捐助WHO數億美元資金。」

楊恩擔任參院外委會國際多邊發展暨機構小組主席，該小組職責包括監督美國與WHO等國際組織的關係，及其所捐助的資金。

美國總統川普最近表示，美國是WHO最大資助者，每年捐助金額約達5億美元（約新台幣151億5250萬元），但WHO卻高度以中國為中心；川普預計本週會對美國捐助WHO的資金做出定奪。（編輯：陳政一）

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