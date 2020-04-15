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內戰凋敞逢武漢肺炎 土耳其籲援敘利亞以免太遲

2020-04-15 03:35:02

〔中央社〕9年內戰導致敘利亞民生凋敝，現在武漢肺炎可能正在當地蔓延。土耳其外交部長卡夫索格魯今天指出，外界持續縮減對當地援助。他敦促國際社會「須儘早行動，以免太遲」。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天以視訊方式出席華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）和土耳其遺產組織（Turkish Heritage Organization）的會議時指出，土耳其為敘利亞主要援助國，但俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致對敘利亞的援助更加困難。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天報導，卡夫索格魯說：「我們擔憂，國際社會失能恐引發另一波難民潮湧向土耳其。對敘利亞和伊德利布省（Idlib）而言，國際社會必須採取行動，以免一切太遲。」

他特別提到伊德利布省亟需更多外國援助。敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權及盟友在當地發動凶殘攻勢。卡夫索格魯強調，國際社會還沒有對當地提出具體的全球性計畫。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於3月5日同意在伊德利布省展開新一輪停火之前，已有多達150萬難民逃往土敘交界邊境，等待跨界進入土耳其。

卡夫索格魯指出：「我們需要盟友們真正具體、及時而且無條件的支持。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情圖，敘利亞目前通報29起武漢肺炎確診病例、累計2死。但人權團體警告，疫情恐怕早已在遭到衝突影響地區蔓延。

主管人道事務的聯合國副秘書長洛科克（Mark Lowcock）3月底曾表示，敘利亞通報的武漢肺炎病例只是「冰山一角」，實際情況恐將對這個飽經戰亂國家帶來「毀滅性衝擊」。（編輯：陳政一）

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