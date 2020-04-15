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    鍵盤大戰遭泰式酸辣擊潰！ 五毛崩潰牽拖是台灣害的

    泰國知名男星奇瓦雷（圖左）和女友「Weetaya」（圖右）談天內容一句「台灣女孩風格」引發中、泰兩國網友鍵盤大戰，中國網友不堪泰式酸辣的「鍵盤砲轟」慘遭擊潰。（翻攝自IG）

    泰國知名男星奇瓦雷（圖左）和女友「Weetaya」（圖右）談天內容一句「台灣女孩風格」引發中、泰兩國網友鍵盤大戰，中國網友不堪泰式酸辣的「鍵盤砲轟」慘遭擊潰。（翻攝自IG）

    2020-04-15 00:42:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網友近期指控泰國男星與女友談天內容涉「台獨」，兩國網友在社群網站上演「鍵盤大戰」，泰網友製作多張梗圖嘲諷中國，把中國網友轟得稀巴爛，逼得中國網友轉戰泰國旅遊局的微博開罵。甚至中國「帝吧」論壇還發文牽拖，認為中泰「鍵盤大戰」是台獨與港獨份子挑起的。

    這波「中泰大戰」源於泰國男星奇瓦雷（Bright）和女友「Weetaya」的推特對話，奇瓦雷表示女友穿搭像「中國女孩」，但女友否認，並在其他人留言下回覆自己是走「台灣女孩」風格。這段對話隨即讓大批五毛和小粉紅高潮，咬定「Weetaya」的發言是「台獨」言論，就此和泰國網友在推特上演「鍵盤大戰」。

    而中國網友疑不堪泰國網友泰式酸辣的「鍵盤砲轟」，紛紛轉戰「泰國旅遊局」的微博 ，並在一部泰國旅遊短片留言嗆聲，揚言之後都不去泰國，還批評泰國人「國民素質和國家意識如此低」。

    就有PTT網友發現，中國百度知名論壇版塊俗稱「帝吧」發文指稱，導致「中泰大戰」的幕後黑手是台獨與港獨份子，「要是組團出征破壞了中泰關係，曱甴和綠蛙可直接要高潮升天了」。

    不少中國網友也留言「外網一堆港獨跟台獨在帶節奏，還有一批腦殘粉在跟風為偶像站台」、「想在中國掙錢態度就要擺正。看看以前那些支持港D台D的是個什麼下場」、「自從上次翻船事件，我對泰國就沒好感，倒也不必，不去旅遊就行了唄」、「我半夜去看推，被氣哭…什麼時候我們可以把牆打開去罵回去呢？」。

    對此，PTT網友留言狂酸五毛，「找不到理由 怪台獨就對了 跟共產黨一個蠢樣」、「中國人只要打不贏 扯台獨 民進黨就對了」、「又干我們屁事了 打不贏就找藉口欸」、「中國人最擅長的阿Q精神」、「突然覺得台獨港獨也太猛了吧」、「戰輸泰國太丟臉，馬上在找藉口了」、「台灣要征服世界了是吧XD」。

    中國百度知名論壇版塊「李毅吧」俗稱「帝吧」，過去在台灣重大政治議題發生時，成員翻牆連上台灣臉書開砲釀笑話，號稱「帝吧出征，寸草不生」，卻常被笑是「帝吧出征，笑到往生」。

    中國「帝吧」論壇發文牽拖，認為中泰「鍵盤大戰」是台獨與港獨份子害的。（圖取自微博）

    中國「帝吧」論壇發文牽拖，認為中泰「鍵盤大戰」是台獨與港獨份子害的。（圖取自微博）

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