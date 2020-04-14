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香港司法獨立難保 資深法官：自由基石正受北京圍攻

香港3名資深法官向外媒表示，他們認為香港的司法獨立正受到中國共產黨北京領導層的攻擊。圖為香港終審法院首席法官馬道立。（路透）

香港3名資深法官向外媒表示，他們認為香港的司法獨立正受到中國共產黨北京領導層的攻擊。圖為香港終審法院首席法官馬道立。（路透）

2020-04-14 22:55:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港3名資深法官向外媒表示，香港的司法獨立正受到中國共產黨北京領導層的攻擊，認為這是自1997年主權移交以來對法治的最大威脅。

《路透》報導，3名資深法官表示，作為香港自由基石的司法獨立，正在為生存而戰。其他受訪的法官和律師指出，有跡象表明北京正企圖限制香港法院對核心憲法事務進行裁決的權力。

有接近香港終審法院首席法官馬道立的人說，馬道立必須與共產黨官員抗衡，這些人正強加「法治最終必須是維護一黨統治工具」的看法。去年9月，馬道立出席韓國首爾一場會議時曾指出，法官絕對不能受「政治等外部因素」的影響。

儘管馬道立堅持捍衛司法獨立，但他已確定將在明年1月退休，接任者是現任終審法院常任法官張舉能。報導提到，馬道立和其繼任者可以預期未來會碰到任命新法官的紛爭，尤其是針對外籍法官。

3名接受採訪的資深法官表示，擔心北京會干預法官人選，尤其目前正在為終審法院尋找一名新法官，憂心空缺可能未給北京帶來機會，其中一人說，擔心北京失去耐性，嘗試找出收緊的方法。

不願透露姓名的法官表示，在與中國資深法官交流時發現，他們根本不理解香港，「他們一直想知道為何香港『如此混亂』，而且『不愛國』。」

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