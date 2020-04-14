武漢肺炎》堅持布道「除非被關或住院」 美牧師染疫病逝

維吉尼亞州牧師葛倫（Gerald Glenn）宣稱除非進監獄或醫院，不會停止布道，卻感染武漢肺炎病逝。（圖取自教會臉書）

2020-04-14 22:05:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，但維吉尼亞州牧師葛倫（Gerald Glenn）日前宣稱除非進監獄或醫院，不會停止布道，甚至說「上帝比病毒強大」，但他不幸染疫，在11日晚間病逝。

綜合外電報導，位於美國維吉尼亞州New Deliverance Evangelistic教會牧師葛倫今年66歲，為教會創辦人和領導人，於當地時間本月11日晚間因罹患武漢肺炎病逝。

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葛倫上月22日在約有10多人出席的布道會上宣稱，「我堅信上帝比致死性的武漢肺炎病毒強大」，還說他不害怕死亡。隔天，維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）下令禁止公眾及私人場所舉行10人以上聚會，在30日發布居家避疫令，禁止除執行必要活動的居民離家。

本月4日，葛倫的女兒發布一段影片，影片中葛倫及妻子宣布兩人的檢測結果都是陽性。葛倫的女兒說，「這一切很真實，我請求人們相信疾病的嚴重程度」。在父親去世後，她也呼籲大眾遵守社會隔離措施。

教會12日發布影片宣布葛倫的死訊，也說明允許其餘教徒向其家屬致哀。

美國維吉尼亞州目前患武漢肺炎確診人數為5763人，死亡人數為149人。

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