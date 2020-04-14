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艾未未：國際社會應「隔離中共」 才能改變中國

中國政府趁全球抗疫期間「大外宣」，塞爾維亞一處道路上竟出現感謝中國國家主席習近平的宣傳標語。（路透）

中國政府趁全球抗疫期間「大外宣」，塞爾維亞一處道路上竟出現感謝中國國家主席習近平的宣傳標語。（路透）

2020-04-14 16:13:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕流亡海外的中國異議藝術家艾未未13日在一場論壇上表示，中國社會中的獨立思考與批判聲音一直存在，但在這次武漢肺炎疫情中，中共政府更加嚴厲審查與控制言論，各國都是受害者。他希望國際社會重新反思對中政策，應該「隔離中共」，使其失去執政合法性，唯有如此中國才可能改變。

《自由亞洲電台》13日報導，總部位於美國紐約的「人權基金會」（Human Rights Foundation），在13、14日舉辦線上「奧斯陸自由論壇」，聚焦武漢肺炎疫情下，獨裁政權如何藉由抗疫之名打壓人權。艾未未透過視訊參與對話，直言國際社會在疫情過後應有更深刻反思，否則武漢肺炎不會是世界最後一次面對中共製造的危機。

艾未未強調，國際社會有一股不小的聲音，稱世界需要中國，中國也需要世界，應盡可能回復以前的狀態，「這完全就是一種宣傳」。他認為，過去70年來，中國不乏獨立思考與批判聲音，但中共並不懼怕民間的反彈聲浪。因此，唯有國際社會不再相信中共，不認可中共的執政合法性，不再錯誤地給予中共發揮的舞台，才能動搖其統治。

艾未未和香港本土政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒都在視訊連線中談及「台灣抗疫模式」的成功。黃之鋒也提到，正因港人對港府和北京當局不信任，不理會港府強推的「禁蒙面法」，自行採取額外的保護措施，才能維持香港公衛防疫能力不被擊垮，「港人充分了解，港府提供的訊息不重要也不可信，唯有自助才能抗疫」。

中共政府在2010年強拆艾未未的工作室後，隔年又以涉嫌經濟犯罪為由，將其秘密關押，並扣押護照，直到2015年才歸還。此後，艾未未便出走德國，現定居於英國。

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