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    1.5公尺社交距離還不夠？ 美CDC：病毒恐能在空中飛4公尺

    最新研究指出，新型冠狀病毒可能在空中飛行的最大距離達13英尺（約4公尺），社交距離應需再擴大。（路透）

    最新研究指出，新型冠狀病毒可能在空中飛行的最大距離達13英尺（約4公尺），社交距離應需再擴大。（路透）

    2020-04-14 16:00:09

    〔即時新聞／綜合報導〕為了防止新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，保持社交距離成為各國防疫準則，世界衛生組織認為人與人之間保持3英尺（約1公尺），我國政府則規定室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，不過美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）發現，病毒可能在空中飛行的最大距離達13英尺（約4公尺），呼籲社交距離應至少擴大到6英尺（約2公尺）。

    綜合美國媒體報導，美國CDC網站上公佈的一項來自中國的最新研究指出，在1家有控制氣流的醫院內，竟可以在距離患者約13英尺（4公尺）的地方發現了病毒，WHO所公布的準則認為，社交距離保持3英尺（約1公尺）足矣，但美國CDC建議社交距離應加倍擴大到6英尺（約2公尺）以上才保險。

    另外該研究也顯示，病毒遍布在醫療人員的鞋底，研究人員表示：「ICU醫護人員鞋底的一半樣本呈病毒陽性反應」，不過強調鞋底或物體上的病毒雖然檢測到了核酸，但這還不足以證明病毒仍具有傳染性。

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