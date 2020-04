美疫情嚴重學校關閉 近20年首現無校園槍擊的3月

2020-04-14 14:32:52

〔即時新聞/綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病(COVID-19,下稱武漢肺炎)疫情在全球持續延燒,美國是疫情最嚴重的國家之一,各州的學校皆已關閉,《華盛頓郵報》(Washington Post)記者克萊姆科(Robert Klemko)當地時間13日在推特表示,上(3)月是自2002年以來,首次沒有發生校園槍擊案的3月。

綜合外媒報導,為防止武漢肺炎疫情傳播,美國各州自3月中旬命令或建議學校關閉,《彭博》(Bloomberg)編輯貢洛夫(Mark Gongloff)也在推特指出,校園槍擊案停止,僅是因為疫情關閉了學校。

克萊姆科的推文,引來超過11萬人轉推,其中也包括美國前副總統拜登(Joe Biden)。拜登轉推該文並表示,全球流行疫情導致校園關閉,不該是校園槍擊事件停止的原因。

因為各國封城,全球的犯罪事件也有所減少。儘管今年3月美國並沒有校園槍擊事件,該月份的槍枝銷售量卻是有紀錄以來的第二高。

Last month was the first March without a school shooting in the United States since 2002.