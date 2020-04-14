美疫情嚴重學校關閉 近20年首現無校園槍擊的3月

上月是美國近20年來，首次沒有校園槍擊案的3月。（法新社資料照）

2020-04-14 14:32:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情在全球持續延燒，美國是疫情最嚴重的國家之一，各州的學校皆已關閉，《華盛頓郵報》（Washington Post）記者克萊姆科（Robert Klemko）當地時間13日在推特表示，上（3）月是自2002年以來，首次沒有發生校園槍擊案的3月。

綜合外媒報導，為防止武漢肺炎疫情傳播，美國各州自3月中旬命令或建議學校關閉，《彭博》（Bloomberg）編輯貢洛夫（Mark Gongloff）也在推特指出，校園槍擊案停止，僅是因為疫情關閉了學校。

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克萊姆科的推文，引來超過11萬人轉推，其中也包括美國前副總統拜登（Joe Biden）。拜登轉推該文並表示，全球流行疫情導致校園關閉，不該是校園槍擊事件停止的原因。

因為各國封城，全球的犯罪事件也有所減少。儘管今年3月美國並沒有校園槍擊事件，該月份的槍枝銷售量卻是有紀錄以來的第二高。

Last month was the first March without a school shooting in the United States since 2002. — robertklemko （@RobertKlemko） April 13, 2020

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