廣州出現黑人遭歧視風波 中國外交部急召非洲多國大使解釋

中國外交部發言人趙立堅對外表示，中國沒有歧視「非洲兄弟」，但私下召見非洲各國大使解釋。（法新社）

2020-04-14 11:06:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國由於近期境外移入新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）病例日增，傳出廣州有多名非洲人遭受歧視、虐待和騷擾等狀況，引發多個非洲國家不滿，美國也出面譴責，中國外交部對外堅稱中國沒有歧視「非洲兄弟」，但私下卻召集非洲多國大使解釋。

綜合媒體報導，多名在中國廣州的非洲人指控，目前中國歧視非裔人士的狀況頻傳，有人控訴被房東和飯店驅逐，僅能露宿街頭，還有人被強迫進行新型冠狀病毒檢驗、在公眾場所遭到迴避和歧視，部分非洲人認為，中國政府正在用武力將外國人趕出自己的家園。

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面對外界的質疑，外交部發言人趙立堅昨（13日）否認，稱中國沒有歧視「非洲兄弟」，不過稱「目前在廣東出現的一些問題是非中兄弟之間的事情，完全可以通過友好協商加以解決」，間接坦承廣東的確出現相關情況。

另一方面，中國外交部也在昨天召見非洲20多個國家駐中國大使或代表，外交部部長助理陳曉東向這些非洲外交人員解釋，將繼續與廣東政府密切討論，回應非方關切，還要非洲國家政府採取必要舉措保障在非中方人員和機構的安全。

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