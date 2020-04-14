為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

廣州出現黑人遭歧視風波 中國外交部急召非洲多國大使解釋

中國外交部發言人趙立堅對外表示，中國沒有歧視「非洲兄弟」，但私下召見非洲各國大使解釋。（法新社）

中國外交部發言人趙立堅對外表示，中國沒有歧視「非洲兄弟」，但私下召見非洲各國大使解釋。（法新社）

2020-04-14 11:06:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國由於近期境外移入新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）病例日增，傳出廣州有多名非洲人遭受歧視、虐待和騷擾等狀況，引發多個非洲國家不滿，美國也出面譴責，中國外交部對外堅稱中國沒有歧視「非洲兄弟」，但私下卻召集非洲多國大使解釋。

綜合媒體報導，多名在中國廣州的非洲人指控，目前中國歧視非裔人士的狀況頻傳，有人控訴被房東和飯店驅逐，僅能露宿街頭，還有人被強迫進行新型冠狀病毒檢驗、在公眾場所遭到迴避和歧視，部分非洲人認為，中國政府正在用武力將外國人趕出自己的家園。

面對外界的質疑，外交部發言人趙立堅昨（13日）否認，稱中國沒有歧視「非洲兄弟」，不過稱「目前在廣東出現的一些問題是非中兄弟之間的事情，完全可以通過友好協商加以解決」，間接坦承廣東的確出現相關情況。

另一方面，中國外交部也在昨天召見非洲20多個國家駐中國大使或代表，外交部部長助理陳曉東向這些非洲外交人員解釋，將繼續與廣東政府密切討論，回應非方關切，還要非洲國家政府採取必要舉措保障在非中方人員和機構的安全。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國車市寒冬！最大車商上汽集團去年淨利下滑28.9％
2020-04-14 10:45

中國車市寒冬！最大車商上汽集團去年淨利下滑28.9％
流氓鄰居！新研究：中國築壩攔水重創湄公河下游國水情
2020-04-14 10:07

流氓鄰居！新研究：中國築壩攔水重創湄公河下游國水情
一分鐘看優惠 量販及加油刷卡回饋10%

一分鐘看優惠 量販及加油刷卡回饋10%
中國人偷巴西200萬件醫療物資 上海同鄉會長遭逮捕
2020-04-14 10:03

中國人偷巴西200萬件醫療物資 上海同鄉會長遭逮捕
嚴重影響國家形象 中國商務部禁2公司出口防疫用品
2020-04-14 09:45

嚴重影響國家形象 中國商務部禁2公司出口防疫用品
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
國際今日熱門
2020-04-13 23:05

武漢肺炎》台灣再增5例！ 全球確診逾186萬 死亡破11萬

2020-04-13 17:13

軍武新知》美軍著手升級拖式反戰車飛彈 引入「射後不理」模式

2020-04-13 17:09

武漢肺炎》東京1所醫院爆大規模院內感染 已有92人確診

2020-04-13 17:22

廣州防疫竟傳非洲人遭虐待 趙立堅否認還控美國搞鬼

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播