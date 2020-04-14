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病毒起源真相攸關共產黨命運 趙紫陽祕書︰中共才嚴加管控

中共前總書記趙紫陽的政治祕書鮑彤直言，病毒溯源的真相恐怕與共產黨利益及命運攸關。圖為中國國家主席、中共總書記習近平。（美聯社）

中共前總書記趙紫陽的政治祕書鮑彤直言，病毒溯源的真相恐怕與共產黨利益及命運攸關。圖為中國國家主席、中共總書記習近平。（美聯社）

2020-04-14 12:31:55

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延，中國在疫情爆發之初應對嚴重失當，導致全球深受其害，外媒指出，北京當局現正嚴格管控武漢肺炎病毒起源的研究發表，中共前總書記趙紫陽的政治祕書鮑彤直言，病毒溯源的真相恐怕與共產黨利益及命運攸關。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國上海復旦大學近日證實，中國國務院武漢肺炎疫情防控相關部門上月25日決定，未來有關武漢肺炎的學術論文需採分類審查，特別是病毒相關溯源的研究更要被從嚴管理，經學校審查通過後，再送至國務院溯源專班二次嚴審，最終方可投稿見光。

對此，中共已故前總書記趙紫陽秘書，曾身處高層核心的鮑彤受訪時表示，透過前述動作可看出，中共高層不喜歡人們研究病毒，特別是病毒起源的真相，代表研究病毒起源跟中共的利益與命運有所牽連。

鮑彤進一步指出，上月12日中國外交部發言人趙立堅在推特發文，指控美軍把病毒帶到中國，遭質疑甩鍋給美國，「這背後一定代表著中國外交部以至國家領導人的意見，否則趙早就被撤職」。

鮑彤認為，北京當局現正嚴禁相關研究，代表他們害怕科學、害怕真相，原因很明顯，一定是真相浮現後將對中共政權的利益與命運構成嚴重損害。

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