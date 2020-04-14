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川普檢視金援世衛 譚德塞：盼美國持續資助

2020-04-14 03:59:02

〔中央社〕世界衛生組織秘書長譚德塞遭批評處理疫情失當，最大贊助者美國甚至考慮刪減資助經費，今天他表示自己與川普關係友好，希望美國繼續資助，並強調希望這種友好關係能持續。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天下午在日內瓦總部例行記者會，回答關於美國總統川普數度提到將檢視資助世衛資金一事。

他指出，美國是世衛組織的最大資金貢獻國，從2017年開始自己曾多次與川普會面，２週前也與川普通話，知道川普支持，希望能繼續向世衛組織（WHO）資助經費。

而且他強調「我們之間的關係非常好，我們希望這種關係將繼續下去」。

川普近期數度表達對世衛組織處理2019冠狀病毒疾病疫情的不滿。美國新聞網站POLITICO報導，川普有意本週宣布對付世衛的辦法，可能刪減資金，甚至另設機構取而代之。

川普4月10日在白宮的防疫記者會上表示，美國提供給世衛的捐助資金是中國的10倍，但世衛卻非常以中國為中心，對此他十分不滿，也認為並不適當，對美國民眾也不公平，他向中國國家主席習近平與譚德塞都提過。

根據川普談話，美國本週會討論更多細節。（編輯：張佑之）

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